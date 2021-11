Cristhian Stuani sempre hi és. Si el Girona el necessita, apareix. Té més o menys incidència en el joc i la punteria va i ve. L’edat es nota, com a tothom, però el davanter continua sent ja no només un dels referents de l’equip, sinó també de tota la categoria. Diumenge passat al Fernando Torres de Fuenlabrada, d’una banda va evidenciar que ja no és aquell atacant infal·lible dins de l’àrea i que les temporades amb una vintena o fins a 30 gols s’han acabat. Però de l’altra, reafirmava la incidència que continua tenint, sent clau per aconseguir una victòria agònica i alhora important. Al descompte i a tocar de la botzina, seu va ser l’1-2 definitiu. Un gol d’or, com d’altres que s’ha acostumat a fer amb la blanc-i-vermella, sent un jugador que, si marca, afavoreix gairebé sempre els interessos del col·lectiu.

L’idil·li entre club i futbolista ve de lluny i el que representa un per a l’altre té una magnitud majúscula. En quatre anys i escaig, Stuani ha jugat 148 partits oficials amb el Girona i ha aconseguit 86 gols. Una xifra considerable. Com també ho és la rellevància que té la seva punteria. No marca per marcar. Si ho fa, bona notícia pels gironins, que solen puntuar. Gairebé sempre, això no falla. A més, bona part dels resultats positius que s’han aconseguit in extremis porten el seu nom i cognom. Va passar a Fuenlabrada i ha passat en d’altres ocasions. Diumenge, va batre Altube al minut 96, quan els de Míchel jugaven amb només nou futbolistes. Estava en el lloc precís i en el moment oportú, per collir el refús del porter a rematada de Juanpe. La celebració estava justificada. Pinya amb els seus companys i una victòria que pot convertir-se en un punt d’inflexió. Una imatge que no és habitual, perquè ni de bon tros passa cada dia, però que Stuani ha protagonitzat més d’una vegada.

Fa només una setmana, contra el Saragossa a Montilivi, la història era similar. No es va guanyar, però un gol de l’uruguaià servia per empatar un partit que semblava perdut (1-1). Aquest cop, l’encert arribava a tocar del descompte, al minut 87. Cop de cap per superar Cristian Álvarez i salvar un punt. Com la igualada de la passada temporada al camp del Mirandés (3-3), amb dues dianes gairebé consecutives de l’atacant. La decisiva, al 94. Poques jornades més tard, Stuani rubricaria la increïble remuntada contra l’Albacete, fent el definitiu 2-1 al 95, només dos minuts més tard del gol de Mamadou Sylla. Però encara n’hi ha més. Dos cursos enrere, el del retorn a Segona, l’encert del de Tala també va ser clau per igualar al camp del Deportivo. Va signar-hi un doblet i va fer establir el 2-2 final al minut 85. En l’etapa a Primera va fer un grapat de gols, però cap tindria una magnitud com aquesta. Només una vegada va marcar més enllà del 85, tot i que en aquella ocasió, fent el segon al camp de l’Alabès al 86 (1-2), el conjunt de casa marcaria més tard i, per tant, no tindria la mateixa transcendència. Ara bé, sense aquell gol, tampoc s’hauria guanyat.

GOLS VALUOSOS

Marca en els últims minuts i quan sigui necessari. Ho fa habitualment. No tant ara com abans, però continua veient porteria Cristhian Stuani. Ho celebra el Girona perquè gairebé sempre que l’uruguaià fa un gol, l’equip acaba puntuant. Els 86 gols que acumula fins ara han arribat en 66 partits diferents i en 57 d’ells, el resultat ha sigut d’empat o de victòria favorable als blanc-i-vermells. Només en 9 cops l’encert del de Tala ha sigut estèril i s’ha acabat perdent. A més, ja fa dos anys de l’última diana que no va servir per a res. Va ser el mes d’octubre del 2019, en la derrota al camp de l’Oviedo (4-2) que li va costar al càrrec a Juan Carlos Unzué. Des de llavors, en els dos anys posteriors, sempre que Stuani ha vist porteria el Girona ha sumat punts. Així ha sigut aquesta temporada, per exemple. Va marcar en la victòria contra l’Amorebieta (2-0) i va donar el triomf amb el Valladolid des del punt de penal (1-0). També va ser clau en l’empat amb el Saragossa (1-1) i diumenge passat al camp del Fuenlabrada, amb un gol agònic (1-2) al descompte.

L'ALCORCÓN, RIVAL A BATRE

Aquest dijous, torna a tocar partit. Serà a la tarda, a partir de les set, i a l’estadi de Montilivi. Està per veure si Míchel continua donant la titularitat a l’argentí Nahuel Bustos (3 gols aquesta temporada) o si per contra és Cristhian Stuani l’escollit per convertir-se en la referència ofensiva de l’equip. Jugui més o menys, si ho fa l’uruguaià tindrà l’oportunitat de batre un registre personal. Fins ara, ha batut 53 dels 57 rivals als quals s’ha enfrontat a Primera i també a la Segona Divisió. Només hi ha quatre equips contra els que encara no ha sigut capaç de fer cap gol. Un d’ells és l’Alcorcón. Dos cursos enrere va gaudir d’una bona ocasió per fer-ho però va fallar un penal al descompte, un fet força inusual. Tampoc li ha marcat al Real Unión, al Sabadell i al propi Girona.