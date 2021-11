Molt males notícies les que ha rebut Míchel Sánchez, entrenador del Girona, que veu com es queda sense dos futbolistes de la seva plantilla per unes quantes setmanes. Es tracta de Borja García, titular indiscutible, i un Darío Sarmiento que s'havia convertit en un bon revulsiu. Tots dos van marxar de Fuenlabrada, el passat diumenge, lesionats i les proves mèdiques a les quals s'han sotmès avui no tenen un veredicte massa positiu.

Borja García té una lesió en el tendó del bíceps femoral de la seva cama esquerra i el club, segons el comunicat que ha emès a les xarxes socials, estima que la seva recuperació s'allargarà entre sis i vuit setmanes. De la seva banda, Darío té afectat el tendó conjunt de la musculatura isquisural de la seva cama dreta. S'especula que no podrà tornar a estar a disposició de l'entrenador fins d'aquí a uns dos mesos. En el cas de complir-se els pitjors pronòstics, tant un com l'altre podrien reaparèixer a partir del 2022 i perdre's, d'aquesta manera, tots els partits que queden perquè s'acabi l'any natural.

No hi seran, ni de bon tros, dijous contra l'Alcorcón. Un duel que el Girona afrontarà amb d'altres baixes, perquè Jairo Izquierdo va ser expulsat per doble amonestació, mentre que el porter Adrià Ortolá va veure la vermella per protestar des de la banqueta. El mateix color de targeta que li van ensenyar a Samu Saiz per donar un cop de cap a Iban Salvador. Tots tres han estat castigats avui mateix pel Comitè de Competició.