El Girona de Míchel s’entrena avui a les instal·lacions a La Vinya amb deures per fer. Toca preparar la visita de l’Alcorcón d’aquest dijous un cop assaborida la victòria de diumenge a Fuenlabrada. Una alegria que ha costat, això sí, un car peatge perquè l’equip perd uns quants efectius. Per aquesta jornada i també per algun partit més. Tot esperant quin és el càstig pels sancionats, dos futbolistes com Borja García i Darío Sarmiento van marxar lesionats de l’estadi Fernando Torres. A l’espera de les pertinents proves mèdiques, cap dels dos estarà disponible aquesta setmana i està per veure quin és el temps de recuperació.

Se’n va endur la pitjor part el migcampista madrileny, que només va aguantar 19 minuts al damunt de la gespa. El que va trigar en ser substituït després de notar una punxada. Lesió muscular i, pel que sembla, hi podria haver ruptura del teixit. No se sap encara quin és l’abast, però Borja es podria perdre almenys dues o tres setmanes de competició. Si és així, no només no podrà jugar contra l’Alcorcón, sinó que tampoc ho podrà fer dilluns a Tenerife i possiblement tampoc el següent diumenge amb el Cartagena. Difícil aventurar-se, si és així, si estarà o no a punt de reaparèixer contra la Reial Societat B, el proper dia 22.