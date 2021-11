La factura puja, i de quina manera. Tot plegat, per haver gosat guanyar al camp del Fuenlabrada. De manera agònica, en l’últim minut d’un etern descompte. Feia temps que el Girona no celebrava amb tanta efusivitat un gol com ho va fer diumenge quan Cristhian Stuani va batre Altube al minut 96. Pinya al damunt de la gespa, amb titulars i suplents, i Míchel Sánchez, l’entrenador, corrent per la banda aixecant els punys cap amunt. Alegria desmesurada i amb raó, perquè l’equip necessitava els tres punts. Gaudit el present, ha sigut amb el cap fred i en el moment d’analitzar el futur més immediat que han arribat els problemes. La victòria va ser caríssima i el vestidor n’ha sortit damnificat. No pas en l’aspecte anímic, però sí en d’altres àmbits. Es perden peces per afrontar les properes jornades i això no li va gens bé a una plantilla ben curta d’efectius i coixa en segons quines posicions. Els diagnòstics de les lesions de Borja García i Darío Sarmiento són preocupants i se li sumen els càstigs que han rebut els tres expulsats al Fernando Torres. Un còctel amb regust amarg.

Borja només va aguantar 19 minuts a la gespa i va marxar capcot, amb cara de pocs amics. Ho feia per propi peu i això podia ser un bon símptoma, però les proves no diuen el mateix. Té afectat el tendó del bíceps femoral de la seva cama esquerra. El temps de baixa oscil·la entre sis i vuit setmanes. Se li suma que el seu estat físic actual no és, ni de bon tros, l’òptim. Així que caldrà veure quina és la seva evolució. La lesió de Darío està focalitzada en el tendó conjunt de la musculatura isquiosural de la cama dreta. Tampoc fa massa bona pinta, perquè es parla d’uns dos mesos de recuperació. Així doncs, queda clar que Míchel es queda sense els dos futbolistes per un temps. No jugaran en tot el mes de novembre i podrien no fer-ho també al desembre. En el pitjor dels casos, per tant, la seva reaparició arribaria a partir del 2022.

Cap dels dos estarà, per tant, demà per rebre l’Alcorcón. De baixes n’hi haurà més i no pas poques. Jairo Izquierdo va ser expulsat diumenge per doble amonestació, mentre que el porter Adrià Ortolá va veure la vermella per protestar des de la banqueta. El mateix color de targeta que li van mostrar a Samu Saiz per ventar un cop de cap a Iban Salvador. El Comitè de Competició es va pronunciar ahir al respecte, impedint que tots tres es puguin vestir de curt dijous. Però encara hi ha més, perquè si Jairo reapareixerà dilluns a Tenerife, allà no hi podran viatjar encara ni Ortolá ni tampoc Samu. A cadascun els han caigut dos partits de càstig. Per arrodonir-ho, Pol Lozano continua de baixa. L’única nota positiva: torna Álex Baena un cop complerta la sanció per acumulació de targetes.