El partit d’avui contra l’Alcorcón a Montilivi és tot un «repte». Per la quantitat de baixes que té el Girona entre sancionats i lesionats; i per la visita del cuer de Segona amb entrenador nou. Ho té clar Míchel Sánchez, però també sap que és el moment oportú perquè tots els jugadors disponibles facin un «pas endavant» i «estiguin endollats». L’equip per fi «ha agafat una bona dinàmica», sent més «compacte» i «agressiu en els metres finals». Caldrà aprofitar el bon moment per sobreposar-se als contratemps i sumar la segona victòria consecutiva. «Ens hem de fer forts a casa», va afegir.

LES BAIXES

«Esperem que no ens afectin. Tenim una bona plantilla. És veritat que són baixes importants, sobretot al mig del camp, però tenim jugadors suficients per suplir-los i competir al 100%. Em preocupa que Samu i Ortolá tinguin dos partits i les lesions de Borja i Darío, que en tenen per temps. Són jugadors que estaven en un bon moment, havien d’anar a més i se’ls atura. És un repte com a equip. Necessitem que tots els jugadors estiguin endollats».

LES ALTERNATIVES

«Al carril n’hi ha. David és el jugador que compleix les característiques per aquella posició, però Valery hi ha jugat molt. Fins i tot, Arnau o Calavera. Em preocupa menys. En canvi, en la posició de Borja i Samu, que són jugadors amb experiència entre línies i donen continuïtat en el joc, veurem com ho farem. Podem modificar el sistema jugant amb doble punta, tres migcampistes o canviar a línia de 4… A més, tenim la incògnita de com vindrà l’Alcorcón perquè ha canviat l’entrenador. Hem de fixar-nos en nosaltres».

EL FACTOR MONTILIVI

«Jugar a casa és anar a pels tres punts. A Montilivi tenim la sensació que ens falta una victòria per celebrar amb la nostra gent i mirarem d’aconseguir-la».

STUANI

«És un jugador referent aquí i ho segueix sent. A poc a poc va al seu millor nivell, és el que volem. Està preparat per ajudar a l’equip. Ara ho fa començant a la banqueta, però també pot entrar a l’onze. L’important per l’Stu és que vagi cap al seu millor nivell perquè tots sortirem favorits».

DUES VICTÒRIES SEGUIDES?

« El més important és sumar punts, sobretot en la situació que estem. Després de l’Osca em dona la sensació que l’equip ha agafat una bona dinàmica de joc. Ara som molt més verticals i agressius en els metres finals, tenint moltes ocasions. És el que vull. Tenim jugadors suficients per fer una molt bona temporada. Sumar dues victòries seguides ens donaria confiança per demostrar que l’equip està en un bon moment, però el que m’importa és la sensació i aquesta és positiva».

L'ALCORCÓN

«Amb el canvi d’entrenador, tindran els ulls més oberts. Volen canviar la dinàmica. No podem fixar-nos en la classificació ni si han rebut molts gols. Penso que serà un partit súper complicat. Hem de fer-ho igual de bé com últimament. No ens espera un partit fàcil ni som els favorits per la victòria. Cada partit és una final i hem d’acabar el primer terç de competició fora del descens».

LA SANCIÓ DE SAMU SÁIZ

«Samu té el càstig que mereix o que ell mateix va provocar. Ha d’aprendre i seguir aportant en el joc com ha fet en les últimes jornades. Té una multa interna, igual que Ortolá. Ho han acceptat perquè saben que van posar en perill la victòria de l’equip. També hem de corregir les targetes per protestar, jo el primer, però no som un equip que pequi d’agressivitat. Intentem jugar sense sortir-nos del reglament i això els àrbitres ho saben».