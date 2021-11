Cristhian Stuani no podrà estar dilluns a Tenerife per jugar el duel del Girona. L'Uruguaià, autor dels 3 gols de l'equip blanc-i-vermell, ha vist targeta groga a les acaballes del partit per protestar. Amb aquesta, Stuani compleix el cicle de targetes i haurà de complir un partit de sanció.