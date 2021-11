«Guardo grans records dels partits contra l’Alcorcón». La històrica remuntada 3-2 a la Lliga i la victòria en la primera ronda del play-off (1-1 a Santo Domingo i 3-1 a Montilivi) del curs 2012-13 són alguns dels capítols més destacats que va viure el Girona abans de l’arribada del City Group i els actuals màxims accionistes. Aquelles fites es van assolir amb Josep Delgado al capdavant del club com a propietari. Ahir, més de nou i mig anys després, Delgado va tornar a Montilivi per veure en directe un partit del Girona. «Tenia ganes de veure bon futbol. El rival m’atreia, l’hora era bona i em venia de gust acompanyar un bon amic al camp», explicava l’empresari de Sarrià, que va ser a la llotja al costat de l’exalcalde de l’Escala Josep Maria Guinart.

Delgado no trepitjava la llotja de l’estadi des del mes de març de 2012. A partir de llavors, va començar un procés pel qual la fiscalia de Polònia l’acusava d’haver defraudat la Hisenda pública del país, i que finalment el va dur a la presó el 2016. Ara, en llibertat i pendent de la resolució del judici, Delgado torna a fer vida normal i ahir va voler gaudir «com un seguidor més» de la victòria del Girona. L’empresari, que encara conserva una petita part d’accions del club, es mostrava molt content de com l’actual propietat ha dirigit el club des que ell els la va vendre. «Estic molt satisfet d’haver-lo venut a la gent que el va comprar. No ens vam equivocar perquè el vam vendre a gent autènticament professional del futbol. Van continuar la nostra feina i han augmentat el nivell d’una manera excel·lent. No sé quin llegat hauria quedat si l’haguéssim venut a uns altres i el club hagués desaparegut al cap de dos anys», reflexionava. Delgado, al mateix temps, recordava la figura del primer propietari, Josep Gusó. «No vull desmerèixer la seva figura, ni la de Javi Salamero. Ells em van donar l’oportunitat d’agafar el club. El van dur a Segona A i nosaltres vam poder-ne gaudir», deia mentre desitjava que el club «tant de bo pugui assolir l’objectiu de l’ascens a Primera».