El partit d’ahir permetre veure per primer cop aquesta temporada Pablo Moreno a l’onze titular. El davanter cedit pel Manchester City va ser el substitut del sancionat Samu Sáiz. L’andalús va pressionar bé la defensa visitant però no va aconseguir connectar gaire amb Baena ni amb Bustos i Míchel el va substituir a la mitja part per Stuani. Ja en el temps afegit, i després d’uns quants minuts esperant a la banda que el joc s’aturés, David Juncà va reaparèixer després de més de dos mesos lesionat. El de Riumors va entrar per Baena i va disputar amb prou feines els darrers segons.