Tenir Cristhian Stuani és un tresor. Una arma letal que, quan rutlla i està afinada, és capaç de fer meravelles i marcar diferències. Després d’haver estat decisiu a Fuenlabrada, ahir va tocar una exhibició estratosfèrica. L’uruguaià va carregar-se l’equip l’esquena i, en només onze minuts, en va fer prou per empatar, remuntar el partit i liquidar-lo amb un hat-trick d’antologia. Tres gols de cap marca de la casa després de tres centrades des de la banda dreta d’Aleix Garcia, Bustos i Arnau Martínez. Un nou recital d’Stuani que va fer que Montilivi tornés a xalar com feia temps que no ho feia. Ja tocava. Ah, i com aquell qui no vol la cosa, la zona de play-off d’ascens és només a quatre punts

La visita de l’Alcorcón es presentava com l’escenari ideal perquè el Girona confirmés el canvi de xip i comencés a deixar enrere les males sensacions d’aquests primer tram de temporada. Els madrilenys, cuers destacats, estrenaven el tercer entrenador del curs i es presentaven com la víctima perfecta. El guió esperat per tothom va estar a punt d’esgarriar-se quan una badada imperdonable en un córner va suposar el 0-1. Montilivi no ho acabava de veure clar però l’entrada de Cristhian Stuani a la represa va canviar-ho tot... en onze minuts.

Carregats fins a dalt de tot de baixes entre lesionats i sancionats, Míchel va decantar-se per Valery al carril esquerre i per Baena i Pablo Moreno per suplir Borja García i Samu Sáiz. En joc hi havia no només tres punts sinó la possibilitat de tancar el primer terç de Lliga fora dels llocs de descens. La glopada de moral i confiança que havia suposat l’èpica victòria a Fuenlabrada de diumenge passat (1-2) havia de servir, en teoria, d’impuls. Al davant però, hi havia un Alcorcón, cuer, que estrenava entrenador. La necessitat dels madrilenys juntament amb la incògnita de com jugaria, el feia més perillós. De fet, tot i el domini dels gironins i un parell de bones internades d’Arnau Martínez i Terrats, van ser els madrilenys els que van tenir la primera ocasió clara de gol en un ràpid contracop que Arribas no va saber finalitzar.

Sense Samu Sáiz ni Borja García, Baena havia de ser el creador. El jugador cedit pel Vila-real veia com la mobilitat de Pablo Moreno i Bustos li oferien bones desmarcades, alhora que una gran capacitat de pressió a la defensa rival Mancava, tanmateix, una última passada que trenqués o desequilibrés la rereguarda visitant. Aleix Garcia ho va provar amb un xut ras i col·locat que Dani Jiménez va desviar a córner.

No semblava pas fer mala pinta el partit, però en una acció d’estratègia, l’Alcorcón va aprofitar la passivitat defensiva per avançar-se. Gorosito només va haver d’empènyer al fons de la xarxa una pilota perllongada al primer pal per Arribas. Un regal de totes totes que va ser rebut com aigua beneïda pels madrilenys. El Girona veia com el partit feia pujada molt d’hora amb el perill afegit que l’avantatge empenyés els jugadors visitants a fer decantar el partit cap a les interrupcions contínues.

La represa va començar amb un Girona més activat i una claríssima ocasió de Valery. Míchel havia fet entrar Kebé i Stuani al camp i l’uruguaià no va perdonar en la primera que va tenir en remtar de cap al fons de la porteria una assistència d’Aleix Garcia. El Girona havia fet el més difícil amb tenia temps de sobra per a capgirar el marcador. Calia, també, tenir paciència i gestionar les emocions per no voler anar més de pressa del compte per guanyar el partit. El Girona, tanmateix, tenia pressa. Els de Míchel van aprofitar l’embranzida de l’empat per avançar-se al marcador gràcies a una gran centrada des de la dreta de Bustos que Stuani va rematar, de cap, a la xarxa.

Dos gols marca de la casa de l’uruguaià que posaven per davant el Girona i feien vibrar Montilivi com feia temps que no ho feia. Tanmateix, Stuani anava calent i no en tenia prou. Només tres minuts després del 2-1, en una jugada calcada, el charrúa enviaria, altre cop de cap, una centrada al fons de la porteria davant la desesperació de Dani Jiménez. Tres gols en onze minuts que servien perquè el Girona capgirés el resultat.

L’estadi era un clam: «uruguayo, uruguayo» mentre Míchel feia debutar el jove Ricard Artero en el lloc de Bustos. El tècnic visitant, Fran Fernández, va fer un triple canvi cercant una reacció que ningú, ni ell mateix, contemplava per enlloc. Amb el marcador a favor, el rellotge i les presses de l’Alcorcón eren els grans aliats del Girona. Només calia rematar la feina i esperar que s’arribés al final. L’Alcorcón, a més a més, havia ensenyat bandera blanca a més de demostrar el per què de la seva mala posició. Els canvis de Míchel i una picabaralla en què Stuani va ser amonestat -serà baixa per sanció a Tenerife- van acabar de matar un partit que feia estona que estava dat i beneït. Míchel ha trobat per fi la tecla i Montilivi ha recuperat la il·lusió i el somriure.