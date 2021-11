Passi el que passi, sempre està al servei de l’equip. Té sort el Girona de tenir un jugador com Cristhian Stuani. Molta. El killer uruguaià va ser la gran sensació del partit d’ahir contra el cuer Alcorcón (3-1) per enllestir la remuntada amb un hat-trick en tan sols onze minuts (entre el 52 i el 65). Van ser tres rematades de cap impecables. Totes elles «diferents» per les circumstàncies del matx. «El primer gol prové d’una bona assistència d’Aleix (García) en una acció de córner i ha sigut important perquè fins aleshores ho teníem difícil. El segon ve d’una gran jugada de Nahuel i el tercer també ha estat molt maco amb una centrada precisa d’Arnau», va dir el protagonista. Per al killer uruguaià, però el més important no va ser recuperar la confiança de cara a porteria, que també, sinó que «poso el triomf de l’equip per davant de totes les coses». «Estic molt content», va assegurar després del partit.

Amb aquest hat-trick, Stuani ja en suma tres defensant la samarreta del Girona juntament amb els que va fer al Rayo Vallecano (3-1) i el Lugo (3-1) la temporada 2019-20. A més a més, afegeix una víctima més estrenant-se com a golejador contra l’Alcorcón. «He de disfrutar-los. Ningú més que jo sap com n’és de difícil marcar gols, encara que a vegades no ho sembli. Sobretot per poder guanyar confiança i que l’equip aconsegueixi punts per trobar-se en el nivell òptim», va dir.

Habituat a ser el davanter de referència del Girona, Stuani està tenint un nou rol aquesta temporada com a suplent. Val a dir que Míchel prefereix no arriscar amb l’uruguaià perquè ve d’un procés complicat amb problemes físics. «No em trobava al 100%. Estem intentant jugar més temps a cada partit. De moment, és així. Però el meu objectiu és aconseguir la meva millor versió per donar rendiment a l’equip que tant estimo», va comentar. Stuani ha donat set punts dels últims nou en joc i ja ha marcat set gols, cinc dels quals de cap.

La nota negativa de la victòria d’ahir és que Stuani va veure la cinquena groga per protestar ja a les acaballes del duel i es perdrà el partit de dillunsdavant el Tenerife per sanció. «He reclamat que traguessin fora la pilota perquè n’hi havia un dels nostres a terra (Artero) i un jugador de l’Alcorcón m’ha empès. L’àrbitre s’ho ha fet fàcil traient una targeta a cadascú, però jo només volia ajudar el meu company», va explicar.