Míchel Sánchez se les haurà d’enginyar dilluns vinent davant el Tenerife (21 h). Les males notícies mai venen soles i ahir van confirmar-se els pitjors pronòstics per al tècnic, que perd Ramon Terrats pel que resta d’any. El migcampista barceloní va haver de ser substituït a la mitja part per Ibrahima Kébé en la victòria de dijous passat contra l’Alcorcón (3-1), després de forçar jugant amb uns problemes a la tíbia que li van impedir seguir. Terrats pateix una lesió d’estrès a la tíbia de la cama dreta i dimarts que ve serà intervingut quirúrgicament pel doctor Ramon Cugat i el seu equip mèdic. Segons va explicar el Girona en un breu comunicat, «el temps de baixa s’establirà posteriorment a l’operació». Tenint en compte la gravetat, s’estarà tres mesos fora de combat i no reapareixerà fins al 2022.

La lesió de Terrats engreixa la infermeria i representa una baixa més que sensible per al Girona. Ja no només per la delicada situació que travessa l’equip respecte als futbolistes disponibles de la plantilla (13), sinó pels galons que ha agafat al mig del camp juntament amb Aleix García. El barceloní, de 21 anys, s’ha guanyat la confiança de Míchel i ja acumula 10 titularitats amb prop de 750 minuts des que va començar la Lliga. Aquesta temporada només s’ha perdut els partits contra el Màlaga, Osca, Mirandés i Saragossa. I els tres últims no va entrar en la convocatòria per lesió, donant peu al canvi de sistema amb la defensa de tres centrals que ha comportat la millora en atac dels gironins per sortir del descens.

Això significa que Terrats s’afegeix a la llista dels lesionats Borja García, Darío Sarmiento i Pol Lozano. Cap dels quatre tornarà a jugar fins a l’any que ve. El maldecap més immediat, però, serà per al partit de dilluns al camp del Tenerife. El Girona haurà de reinventar-se en un duel de màxima exigència perquè tindrà fins a vuit baixes. A part dels lesionats, tampoc hi seran Cristhian Stuani, que va veure la cinquena groga el dia que marcava un hat-trick a l’Alcorcón; Arnau Martínez, amb la sub-19; Samu Sáiz ni Adrián Ortolá, que compliran el segon partit de sanció per la vermella a Fuenlabrada (1-2). D’altra banda, Míchel recuperarà Jairo Izquierdo. En referència a Terrats, l’alternativa serà Kébé. El de Mali no ha tingut regularitat fins ara, però dijous a Montilivi va demostrar que està preparat per afrontar el repte i ajudar l’equip tant en atac com en defensa. L’altra opció podria ser el bisbalenc Ricard Artero, que també va deixar veure detalls de qualitat en la seva estrena amb el primer equip.

L’aniversari del debut, frustrat

Precisament dijous va complir-se un any del debut de Terrats amb el Girona. En un episodi similar al que viuen ara els blanc-i-vermells, Francisco Rodríguez va tornar-li la titularitat a La Romareda (2-2) pel munt de baixes que tenia. Des d’aleshores, el migcampista ha treballat per fer-se un lloc a l’equip i tenir fitxa professional amb contracte fins al 2024. Entre el passat exercici i aquest suma 30 partits a Segona, superant els 1.800 minuts.