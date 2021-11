Ara mateix no hi ha cap més opció. El club va decidir encarar la temporada amb una de plantilla amb 13 jugadors i confiar en l’aportació dels joves del planter. Els exemples del curs passat d’Arnau Martínez i Ramon Terrats eren bons exemples per continuar confiant en la bona feina que s’està fent a la base. Enguany Míchel de seguida va comptar amb Óscar Ureña i també va fer debutar Gabri Martínez a principi de curs. Ara, l’allau de baixes per sanció (Ortolà i Samu Sáiz), lesió (Terrats, Pol Lozano, Borja García i Sarmiento) i convocatòria internacional (Arnau Martínez) fa que el tècnic hagi de mirar altre cop a casa per veure què hi té. En aquest sentit, dijous passat contra l’Alcorcón, Míchel ja va recórrer a Ricard Artero per disputar els darrers minuts. El tècnic està molt content de com entrena Artero i dijous ja va destacar el seu «gran partit». L’aterratge al primer equip és la recompensa a una llarga trajectòria a Torres de Palau primer i Vilablareix i Riudarenes, després. Artero, que encara és juvenil, va arribar al Girona en el primer any d’infantil ha anat cremant totes les etapes fins a renovar fa poc fins el 2026. Una operació de protecció del Girona davant l’interès que havia despertat en d’altres clubs per endur-se’l. Per demà a Tenerife, Artero repetirà convocatòria juntament amb Àlex Sala, Gabri, Jonatan Morilla i també el davanter banyolí Dawda Camara.

Un dels tècnics de la casa que més bé coneix Artero és el director de l’Acadèmia, Albert Síria, que està més que convençut que el potencial d’Artero el durà a l’elit. «És un jugador modern, amb un físic privilegiat i molt intel·ligent. Té un futur professional a l’elit de molts d’anys», destaca. Síria subratlla sobretot d’Artero la seva «intel·ligència» i el físic «privilegiat». «Compta amb un tren inferior molt potent que li permet arrencar amb facilitat de cames i guanyar per velocitat rivals. En el futbol actual això és determinant i té aquesta capacitat genètica per sortir de pressions altes dels rivals».

«Es desenvolupa més aviat de 8, d’interior dret. Té molta arribada en zona de gol i capacitat per definir», diu el màxim responsable el planter gironí. Al filial, Artero actua de doble pivot. Síria considera que «és un organitzador modern, amb verticalitat i capacitat d’associar-se, com li agrada a Míchel». Sense Terrats, Pol Lozano, Borja García ni Samu Sáiz, si està bé físicament, Artero es perfila com una alternativa real pre a Míchel, que s’ha quedat amb només Aleix Garcia, Ibrahima Kebé i Álex Baena per jugar al mig del camp els pròxims partits. Juntament amb el bisbalenc, el barceloní Àlex Sala serà també un nou complement per al tècnic, que fins al gener no recuperarà els lesionats.

Estudiant de CAFE a l’EUSES de Salt, Artero va arribar al Girona procedent del Bisbalenc, amb el qual fins la temporada passada encara un dels entrenadors de l’Aleví del conjunt baixempordanès.