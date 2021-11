Només tretze jugadors de la primera plantilla del Girona viatjaran avui cap a les Illes Canàries per jugar demà (21h.) contra el Tenerife. Míchel Sánchez no podrà comptar amb Terrats, Pol Lozano, Borja García, Darío Sarmiento i Ureña (lesionats), Samu Saiz, Ortolá i Christian Stuani (sancionats); ni Arnau Martínez (amb la selecció sub-19). Tot i que són «moltes baixes», el tècnic madrileny confia que «la plantilla respondrà bé perquè entrenem bé i tenim un filial amb jugadors que entrenen amb nosaltres». L’entrenador blanc-i-vermell explica que «tenim l’obligació d’anar a Tenerife amb la seguretat de fer un bon partit». Ell està «convençut» que el Girona farà «un gran partit» i està «tranquil» amb això.

«Són moltes baixes, però la plantilla està preparada per respondre perquè la gent entrena molt bé i hi ha jugadors del filial que entrenen amb nosaltres i poden aportar. Els del filial saben que si s’ho guanyen, podem recorre-hi, i Ureña o Gabri en són un exemple. Tenim l’obligació d’anar a Tenerife amb la seguretat de fer un bon partit tot i les baixes. Hem d’assumir-les amb naturalitat perquè tots els jugadors estan endollats i es voldran reivindicar davant les absències. A més, també comptem amb referents dins la plantilla que han de donar un cop sobre la taula. Molts jugadors hauran d’aprofitar aquesta oportunitat, com Kébé, Valery o Pablo Moreno, i si no entrenen bé no podran donar el seu millor nivell al partit. Per un jugador que no entra regularment és difícil que vingui amb bona mentalitat competitiva als entrenaments, però nosaltres els demanem que ho facin perquè tard o d’hora els necessitarem».

«Stuani és un jugador important i dins l’àrea marca les diferències. Hem estat un equip que ha generat moltes ocasions sense ell al terreny de joc i hem de seguir per aquest camí. Crec que no tenen a veure els noms dels jugadors per crear ocasions, sinó la fluïdesa i el ritme de joc. No va ser culpa dels davanters que contra l’Alcorcón no tinguéssim ocasions en la primera meitat perquè, en general, vam ser lents amb la movilitat de la pilota».

«Guanyar a casa o a fora és el mateix. El més rellevant és com venim i la dinàmica que portem. Quan les coses són positives, però els resultats no són negatius es queda tot allà en un núvol. Ara hi ha la sensació que som capaços de competir bé i guanyar partits i volem que aquesta dinàmica segueixi creixent i seguir sumant de 3 en 3. Des de la derrota contra l’Osca que ens agrada el que veiem i les últimes quatre jornades ens estan donant la raó. En els primers partits fora l’equip no va estar a l’altura i ara tenim la sensació que podem anar a qualsevol lloc a guanyar. Necessitem aquesta valentia perquè ara entrem en el segon terç de competició i volem ser un equip que es reivindiqui, que faci una passa endavant i que demostrar que vol estar el més amunt possible en la classificació. La mentalitat de l’equip és bona i volem lluitar per tot».

«En aquesta categoria no hi ha cap rival fàcil, però ells també estan igual de preocupats. Nosaltres portem una bona dinàmica, però ells també i el Tenerife és l’equip que menys ocasions de gol concedeix i això vol dir que fan un gran treball defensiu. Haurem d’imposar la nostra idea i estic convençuts que ho farem. També haurem de tenir molt bona circulació de pilota i guanyar els duels individuals per guanyar. Estic convençut que farem un gran partit, estic tranquil amb això».

«Sé que en condicions normals serem un equip competitiu durant tot l’any. Això que ens passa ara té un perquè, l’expulsió de Samu, la lesió de Borja... El tema de Ramon Terrats és més delicat i els petits detalls de lesions també ens han marcat. Però si tenim tota la plantilla disponible i la capacitat de continuïtat en els entrenaments, tenim una bona plantilla i els resultats seran molt bons quan estem tots al cent per cent. La meva sensació és que estem a Girona per lluitar per tot, i no ho dic per l’ego, sinó perquè tinc confiança en l’equip i perquè som un club que hem de mirar cap a dalt, amb jugadors joves que tenen molt potencial. Com més estona juguin, més experiència tindran i més rendiment ens donaran».

Rubén Díez:«El Girona és un equip molt potent»

El davanter del Tenerife, Rubén Díez, va parlar ahir pels mitjans del club i va afirmar que «tot i les baixes, el Girona és un dels equips més potents de la categoria i, segurament, la classificació no diu això, però ja hem vist que en aquesta categoria és igual sí estàs amunt o avall, perquè si no portes el partit al teu terreny no puntuaràs». El conjunt canari ve amb una bona dinàmica de resultats després de sumar set dels últims nou punts en joc, i l’exdavanter del Castelló explica que «intentarem fer bons aquests resultats, de nou a casa» perquè «estem en una bona dinàmica» i «volem continuar il·lusionant la nostra afició».