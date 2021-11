La sensació és que el Girona ha merescut més. Com a mínim, l'empat. I l'ha tingut amb un golàs d'Álex Baena a l'inici de la segona part. Enric Gallego, però, ha esguerrat tota la bona feina dels de Míchel Sánchez avançant el Tenerife per segona vegada i decidint la derrota dels gironins en el tram final (2-1). Els locals s'han quedat amb 10 per l'expulsió de Larrea en el minut 87, tot i que les seves pèrdues de temps han fet que fos impossible tornar a igualar el marcador. Les baixes -un total de nou n'hi havia avui a l'Heliodoro Rodríguez López- han donat la primera oportunitat a Dawda, que ha debutat amb el primer equip.

El Girona ha presentat un onze de circumstàncies a l'Heliodoro. Les baixes que arrossegava l'equip han obligat Míchel a introduir tres canvis respecte a la victòria contra l'Alcorcón (3-1) amb Calavera en el lloc d'Arnau, Kébé per Terrats i Jairo, que ha reaparegut després de la sanció. El canari s'ha situat més avançat, deixant el carril esquerre per Valery. Estava, però, completament desubicat. I això que els gironins hi anaven tant com podien.

Se'ls ha complicat el partit al minut 14, quan Mellot ha obert la llauna amb un tret des de fora l'àrea impossible per a Juan Carlos. Bustos ha desaprofitat una bona ocasió per establir l'empat en rebre una bona centrada de Calavera des de la dreta. També Baena amb una rematada desviada a fora. Abans, l'àrbitre i el VAR han passat per alt un penal a favor dels blanc-i-vermells per unes mans de Spcic. El Girona hi anava i ho intentava, però li faltava determinació en els metres finals. Juanpe l'ha tingut abans del descans amb un xut llunyà, que Juan Soriano ha tret a córner. Alex Muñoz ha replicat topant amb el lateral de la xarxa.

Els de Míchel havien de fer un pas més en els metres finals. Han trobat el premi a l'inici de la segona part gràcies a un golàs de Baena a l'escaire (min. 46). L'extrem cedit pel Vila-real ha tingut el detall de dedicar-lo a Terrats, que avui ha estat operat de la fractura d'estrès a la tíbia dreta i s'estarà uns quatre mesos de baixa. Era tot just el que necessitaven els gironins per reflectir les bones sensacions al marcador. Calavera ho ha provat amb un xut massa alt. Sense gaires recursos a la banqueta, Míchel ha fet el primer canvi al 70 fent entrar Pablo Moreno per Bustos. El Tenerife cada cop tenia més la pilota per posar nervis als gironins, que han reculat. Enric Gallego ha deixat per terra tot l'esforç amb el 2-1 (min. 80). Els locals s'han quedat amb 10 per l'expulsió de Larrea en el minut 87, tot i que ja no hi havia res a fer. Menys encara amb les incomptables pèrdues de temps.

FITXA TÈCNICA

Tenerife: Juan Soriano, Mellot, Carlos Ruiz, Spcic, Alex Muñoz, Rubén Díez (Mollejo, min. 53), Corredera, Aitor Sanz (Larrea, min. 46), Sashoua (Bermejo, min. 53), Elady (Sergio González, min. 89) i Enric Gallego (Moore, min. 92).

Girona: Juan Carlos, Calavera (Dawda, min. 85), Bernardo (Gabri, min. 85), Santi Bueno, Juanpe, Valery, Kébé, Aleix García, Baena, Jairo (Juncà, min. 76) i Bustos (Pablo Moreno, min. 70).

Gols: 1-0, min. 14: Mellot; 1-1, min. 46: Baena; 2-1, min. 80: Enric Gallego.

Àrbitre: Sagués Oscoz (comitè basc). Ha amonestat Aitor Sanz, Sergio González (Tenerife); Santi Bueno, Bernardo (Girona). Ha expulsat Larrea (min. 87).

Estadi: Heliodoro Rodríguez López.