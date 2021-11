Semblava que els episodis de la temporada passada a La Romareda i al RCDE Stadium no es podien superar. El Girona va visitar Saragossa amb només 15 fitxes del primer equip, i amb una menys jugava al camp de l’Espanyol. Tot, en un primer tram de curs on les baixes, fos per lesió o per sanció, van alterar els plans de Francisco Rodríguez fins al punt que contra els aragonesos va treure a Ramon Terrats -llavors amb fitxa del filial- en l’onze i va fer jugar a Jandro, Monju i Pau Víctor. I davant els blanc-i-blaus, tres quarts del mateix: Pachón va ser titular i des de la banqueta van entrar Pau Víctor i Terrats. Ara, un any més tard d’aquell partit a La Romareda -va ser el 4 de novembre- els blanc-i-vermells tornen a estar en quadre i Míchel Sánchez només podrà comptar pel partit d’avui a l’Heliodoro Rodríguez López amb 13 jugadors de la primera plantilla.

I és que el tècnic madrileny té fins a nou baixes per enfrontar-se al Tenerife: Ureña, Pol Lozano, Borja García, Darío Sarmiento i Ramon Terrats, per lesió; Samu Sáiz, Adrià Ortolá i Cristhian Stuani, per sanció; i Arnau Martínez, que ha estat convocat per la selecció sub-19 per jugar tres partits i també es perdrà el partit del pròxim diumenge contra el Cartagena. Per això, Míchel va completar la convocatòria amb sis jugadors del filial: Jonatan Morilla, Gabri Martínez, Arnau Ortiz, Àlex Sala, Ricard Artero i Dawda Camara. Tenint en compte els dos partits del curs passat que el Girona va jugar amb moltes baixes, hi ha motius per l’optimisme. Al camp del Saragossa, els blanc-i-vermells van fer un gran partit i al minut 90 dominaven per 0-2, però el doblet de Narváez va frustrar la victòria (2-2). Tot i així, la cirereta del pastís es va produir al camp de l’Espanyol, on els de Francisco van ser capaços de guanyar malgrat les baixes i, ho van fer, capgirant el gol inicial dels pericos (1-2). Avui, davant el Tenerife, es pot tornar a repetir la gesta.