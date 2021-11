Ramon Terrats ha estat operat amb èxit pel doctor Ramon Cugat i el seu equip mèdic de la fractura d'estrès a la tíbia de la cama dreta. El migcampista del Girona ha passat avui per la sala d'operacions de la clínica Quirón, avançant així la intervenció que en un principi havia de ser aquest dimarts. D'aquesta manera, Terrats comença el compte enrere de la seva recuperació que s'estima que sigui d'uns quatre mesos segons ha explicat el club. No reapareixerà, per tant, fins al març de 2022.

Ramon Terrats ha estat operat avui de la fractura a la tíbia dreta pel doctor Cugat i el seu equip.



📌El temps de baixa aproximat per a la seva recuperació serà de 4 mesos.



Molt ànims @ramonterrats_ 💪#GironaFC pic.twitter.com/wMafFxSK48 — Girona FC (@GironaFC) 8 de noviembre de 2021

"Tot ha sortit bé, un dia menys per tornar", ha assegurat Terrats al seu compte d'Instagram. El barceloní, de 21 anys, va acabar de trencar-se dijous passat en el partit contra l'Alcorcón (3-1) després d'arrossegar molèsties i haver de ser substituït per Ibrahima Kébé en el descans.