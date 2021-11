A hir va fer vuitanta-vuit dies que va començar la lliga, tant a Segona com a Primera. Durant el mes d’agost, va haver-hi partits d’una categoria o altra dotze dies, mentre que en els altres set van quedar en blanc.

Entrats al setembre, les xifres diuen que entre les dues divisions els aficionats han tingut futbol a la televisió dinou dies, mentre que els altres onze no n’hi ha hagut de cap ni de Primera ni de Segona.

I ja en el darrer mes d’octubre, els números s’han disparat, de trenta-un dies que té el mes, en vint-i-cinc s’ha jugat com a mínim un partit, que vol dir que en només sis, no s’ha fet. Números que comencen a ser bastant brutals i que fins ahir es força en aquest mes de novembre, on hi ha hagut futbol de les dues màximes categories estatals durant els vuit dies que portem de mes.

Resumint, de vuitanta-vuit dies que de lliga, només en vint-i-quatre no ens hem pogut asseure davant de la televisió per veure el Girona FC, el Barça o qualsevol dels altres quaranta-dos conjunts de la LFP.

Estalviant la feina, hi ha hagut futbol seixanta-quatre dies de vuitanta-vuit. I si ho volem més fàcil, el pròxim dia 20 farà cent dies de l’inici dels dos campionats i surten números rodons, setanta dies amb futbol i només trenta sense.

Manen les teles i manen els diners, però després no ens preguntem per què a cada partit dels molts que fan per televisió sempre hi ha un parell de lesionats. Perquè per molts no és només la lliga, hi ha internacionals que marxen amb les seves seleccions -també a les inferiors com Arnau-, ara s’hi afegirà la Copa, els grans tenen partits europeus i tots plegats venen d’un estiu amb Torneig de combinats nacionals i Jocs Olímpics.

I aquesta exposició ni és un estudi, ni una excusa, ni pretén res més que reflectir el que ja s’anomena el nou futbol. Explotació màxima dels jugadors, que tots comprem des de casa, encara que de tanta oferta, no n’hi fem ni cas.

I per no parlar dels dies i els horaris de joc, qualsevol de la setmana i a totes hores. El nou futbol.