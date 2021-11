El compte enrere per tornar s’avança un dia. Ramon Terrats va ser operat amb èxit ahir de la fractura d’estrès a la tíbia de la cama dreta que va patir dijous passat en la victòria contra l’Alcorcón a Montilivi (3-1). El migcampista barceloní va acabar de trencar-se després de jugar amb molèsties durant tota la primera part i demanar el canvi per Ibrahima Kébé en el descans. Les proves mèdiques van determinar una lesió de gravetat, havent de passar pel quiròfan del doctor Ramon Cugat i el seu equip mèdic a l’Hospital Quirón de Barcelona.

En un principi la intervenció quirúrgica estava programada per avui dimarts, però finalment va anticipar-se. S’estima que Terrats estigui de baixa uns quatre mesos, la qual cosa significa que si la seva recuperació avança favorablement no reapareixerà fins al març de 2022. «Comença un nou repte que assumeixo amb la mentalitat més ambiciosa possible. Aviat estaré donant guerra!», va dir Terrats al seu Twitter.

A Tenerife, Álex Baena va tenir el detall de dedicar-li el gol ensenyant la samarreta amb el dorsal 21 a l’Heliodoro. El Girona va plantar-s’hi amb nou baixes i Míchel Sánchez va haver de recórrer al filial per suplir-les. El tècnic va donar minuts a Gabri Martínez i va fer debutar Dawda Camara en el 85.