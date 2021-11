El Girona ha tingut un espectador de luxe en l'entrenament d'aquest matí a La Vinya, que ha estat passat per aigua a causa de la pluja. Pep Guardiola ha aprofitat que està uns dies a Catalunya per visitar el conjunt blanc-i-vermell i conèixer Míchel Sánchez. L'entrenador del Manchester City anava acompanyat del seu germà Pere Guardiola, accionista del club.

😀 Una visita especial a La Vinya!



🥰 Tot un plaer tornar-te a veure, @PepTeam ! pic.twitter.com/6uaGOIBfO9 — Girona FC (@GironaFC) 10 de noviembre de 2021

Al PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella també ha coincidit amb Robert Lewandowski, que es troba concentrat amb la selecció de Polònia, on hi ha el gironí Lluís Sala al cos tècnic, per preparar el partit contra l'Andorra.