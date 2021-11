El Girona va tenir un entrenament passat per aigua, però va ser d’allò més especial. La visita de Pep Guardiola s’ho mereixia. L’entrenador del Manchester City ha aprofitat que aquest cap de setmana no hi ha competició a la Premier -ni a les principals lligues de Primera-, a causa de l’aturada de seleccions, per passar uns dies de desconnexió a Catalunya, encara que l’agenda de seguida se li va emplenar. Si dilluns passat el de Santpedor acudia en el torneig benèfic 'El meu millor partit' que l’exentrenador Juan Carlos Unzué va organitzar al Club de Golf Sant Cugat per recaptar fons contra l’ELA, ahir va treure el cap per les instal·lacions de La Vinya per visitar la sessió matinal del conjunt blanc-i-vermell i conèixer Míchel Sánchez en primera persona. Acompanyat del seu germà, Pere, president del Consell i tercer màxim accionista, no va perdre’s cap detall. A més a més, va trobar-se amb el davanter Robert Lewandowski que està concentrat amb la selecció de Polònia al PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella per preparar el partit de demà contra l’Andorra, camí del Mundial.

😀 Una visita especial a La Vinya!



🥰 Tot un plaer tornar-te a veure, @PepTeam ! pic.twitter.com/6uaGOIBfO9 — Girona FC (@GironaFC) 10 de noviembre de 2021

Guardiola no només va presenciar l’entrenament, com fa cada temporada, sinó que va visitar totes les àrees de treball dels gironins -com el gimnàs, els serveis mèdics o els vestidors- mentre compartia impressions amb Míchel abans del partit d’aquest diumenge contra el Cartagena a Montilivi (16 h). Alhora, va reunir-se amb el director esportiu Quique Cárcel, la resta de membres del cos tècnic i els jugadors, saludant-los un per un. Alguns dels quals, com Aleix García o Pablo Moreno, va fer-li il·lusió trobar-se’ls després d’haver-los entrenat al City. També el capità Cristhian Stuani, amb qui va conversar durant una estona. A part de visitar el primer equip del Girona, Guardiola també va coincidir amb Robert Lewandowski al PGA Catalunya. El davanter del Bayern de Munic està concentrat amb la selecció de Polònia a terres gironines per preparar el partit de demà contra l’Andorra (20.45 h), que serà classificatori per al Mundial de Qatar 2022.

Guardiola i Lewandowski es coneixen bé de l’etapa del tècnic al club alemany. De fet, l’actual entrenador del City va reconèixer en el seu moment que el davanter polonès era el jugador més professional que havia dirigit mai i el té en la seva llista de desitjos per millorar l’atac del conjunt citizen. La selecció de Polònia té representació gironina amb el preparador físic Lluís Sala. L’altempordanès va formar part del cos tècnic del Girona durant cinc exercicis (del 2014 al 2019) i el 2020 va fitxar pel Girondins de Bordeus, on va conèixer el tècnic portuguès Paulo Sousa i tot seguit va acompanyar-lo a Polònia.