Valery Fernández ha atès aquest migdia els mitjans de comunicació per valorar la situació actual del Girona abans de rebre diumenge vinent el Cartagena a Montilivi (16 h). L’escalenc és un dels jugadors de la plantilla que ha aprofitat la quantitat de baixes que arrossega l’equip per reivindicar-se i fer-se un lloc en l’onze titular. “Portava un temps que no participava tant, sobretot d’inici, però ara estic feliç perquè considero que porto dos partits a un bon nivell. Vull que es vegi que soc descarat i valent per encarar els rivals, a part de ser seriós en defensa”, ha dit.

L'EQUIP

"Hem tingut problemes de baixes. Aquesta setmana recuperem més gent, però malgrat això en els últims partits hem donat una bona versió. Sobretot, la gent que no participava tant, que ha rendit. No és una excusa. Tothom està preparat i entrenem molt bé. Tot i la derrota, a Tenerife vam demostrar personalitat i és una llàstima acabar amb la bona dinàmica de resultats. Hem de millorar en la manera com rebem els gols, segurament és més per culpa nostra que no pas del rival. Tothom està preparat. Hem de recuperar la bona dinàmica i tirar endavant".

JUGAR ELS DILLUNS

"No depèn de nosaltres. És la Lliga qui decideix. És el que hi ha. Per temes de jugadors que es poden perdre, com el cas d'Arnau a Tenerife, és una llàstima, però són les normes. Les hem d’acatar, no podem fer res més. Ens agradaria jugar el cap de setmana, però és el que hi ha".

SER TITULAR

"Un se sent millor quan té minuts, participa i ajuda a l’equip. Des que surto a l’inici, estic fent uns partits força bons. Se’m veu amb confiança i valentia. Feia temps que no jugava al carril. A l’esquerra em sento còmode, participatiu en el joc i tant de bo pugui tenir continuïtat".

LES POSICIONS

"Tinc la virtut de poder jugar als dos carrils, tant l'esquerre com el dret, d'extrem o lateral. Tinc polivalència, però on em sento més còmode a dia d’avui és al carril esquerre. El que necessito és sentir-me bé, participar, tenir minuts i evidentment ajudar l’equip".

EL CARTAGENA

"Arran del partit a Miranda, hem ofert bona versió en tots els partits. Teníem manca d’arribada a l’àrea rival i ho hem millorat. Al darrere som segurs i tenim una proposta de joc bona perquè volem la pilota. Hem de seguir la mateixa línia. Sabem que el Cartagena ens ho posarà difícil perquè té bona dinàmica i se situa a la part alta, però nosaltres també tenim nivell i volem aspirar a estar a dalt. Ens sentim amb la necessitat de retrobar-nos amb la victòria, sobretot davant l’afició com contra l'Alcorcón".

L'OBJECTIU

"És factible estar a dalt. El primer terç al principi no ha sigut com esperàvem, però l’hem acabat força bé. L’objectiu del segon és estar en posicions de play-off. Sabem com és Segona, segurament ens hi podem enganxar. L’equip està seriós i proposa coses interessants. Hi ha molts jugadors amb confiança i ganes de tirar del carro".

APROFITAR L'OPORTUNITAT

"Més que secret, és el fet de seguir insistint. Portava un temps que no participava tant, sobretot d’inici. A vegades ni participava. Però és el que diu el míster. Sempre entreno bé i físicament em trobo en perfectes condicions, malgrat haver passat per lesions. He de seguir insistint, sobretot quan no participo. La mentalitat ha de ser de participar i posar bona cara als entrenaments. Ara estic feliç perquè porto dos partits a un bon nivell. Estic aprofitant l’oportunitat i vull que se’m vegi descarat, valent, capaç d'encarar els rivals i seriós defensivament".

STUANI

"Suposa moltíssim tenir-lo. És el millor jugador que tenim. Ja només amb la seva presència als entrenaments, t’exigeix al màxim. Ell també s'exigeix. Té capacitat per marcar gols com si fossin xurros. La seva presència es nota. Sempre està preparat a l’àrea per rematar. És important que diumenge torni a estar amb nosaltes, sobretot després de la dinàmica que ha agafat per marcar gols".