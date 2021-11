L’entrenador del Girona i exjugador del Barça o Valladolid, entre altres, Eusebio Sacristán, es va trobar amb una part de l’equip de la seva Fundació, que va revelar ahir que el tècnic es troba «en la recta final» de la seva recuperació. Eusebio va patir un greu accident a finals del desembre de 2020 a Valladolid, que li va causar un traumatisme cranioencefàlic sever. Així ho va explicar la Fundació Eusebio Sacristán en el seu perfil de Twitter, on va informar ahir d’una reunió que van mantenir els seus directius, entre els quals el director Pedro Crespo i l’exblaugrana Juan Carlos Rodríguez, a Barcelona amb el president del Barça, Joan Laporta, i posteriorment van concloure la jornada amb Eusebio. En el missatge destaquen l’agraïment de l’entrenador per «totes les mostres d’afecte i preocupació per la seva salut durant aquest any» i expliquen que «continua treballant per a tornar als seus projectes, ja en la recta final de la seva recuperació.