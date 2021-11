L’exporter i exentrenador, entre altres de Girona, Juan Carlos Unzué desgrana la «vida plena» que està tenint, des dels seus orígens, la seva família, la seva vida en el futbol professional i ara la lluita contra l’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), en un llibre on mitjançant un trident de periodistes esportius s’obre per a arribar a com més gent millor i recaptar fons per a la lluita contra la malaltia. «Amb aquesta malaltia, si et trobes o et deixen sol, no pots. Però no em sento ni el número 1 ni un exemple», va assegurar en la presentació de Juan Carlos Unzué. Una vida plena, escrit per Ramon Besa, Marcos López i Luis Martín, editat per Geoplaneta i els beneficis d’autoria del qual seran destinats a la Fundació Luzón. L’auditori del Museu Olímpic de Barcelona es va emplenar, amb la presència d’amics i familiars d’Unzué, com el seu germà i director del Movistar Team Eusebio Unzué, i excompanys com Esteban, Bakero, Amor o Puyol.