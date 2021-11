Sap que té una oportunitat per arribar al seu millor nivell; i l’aprofitarà tant com pugui. Valery Fernández ha viscut una muntanya russa d’emocions des que va debutar amb el primer equip a la Copa del Rei l’octubre de 2018: el salt a Primera Divisió amb 19 anys, renovar i tenir fitxa professional, lesions de gravetat... L’escalenc va passar de ser el jugador revelació, amb protagonisme des de l’inici, a quedar en segon terme per culpa dels problemes físics. Mai ha perdut l’esperança i ha après a portar-ho «amb bona cara a cada entrenament» fins que arribés el seu moment. Míchel Sánchez ja va dir a principi de temporada que hi comptava i ara li ha donat la titularitat en motiu de la situació de baixes que patien els gironins. Ha respost al carril esquerre, completant els partits contra l’Alcorcón (triomf per 3-1) i el Tenerife (derrota per 2-1) a un gran ritme i, el més important, «amb confiança».

«Un se sent millor quan té minuts, participa i ajuda a l’equip. Estic fent uns partits força bons des que surto a l’inici. Se’m veu amb confiança i valentia. Feia temps que no jugava al carril. En l’esquerre em sento còmode, soc participatiu en el joc. Tant de bo pugui tenir continuïtat», confessava ahir Valery. De moment, ha jugat sis partits, quatre dels quals com a titular, i acumula 445 minuts. En vol més, tal com intenta demostrar-li a Míchel. El de l’Escala va explicar que «malgrat haver passat per lesions, entreno bé i físicament em trobo en perfectes condicions».

Segons ell, no hi ha cap secret per no defallir en les dures etapes que ha hagut d’afrontar els darrers cursos: «Tot es basa en seguir insistint. La mentalitat ha de ser de voler participar i posar bona cara als entrenaments».

Després de picar pedra, torna a veure la llum i va reconèixer que «soc feliç perquè porto dos partits a un bon nivell». «Estic aprofitant l’oportunitat i vull que se’m vegi descarat, valent, amb capacitat d’encarar els rivals i, alhora, seriós en defensa», va comentar.

Valery és un valor afegit per al Girona. Sobretot, quan hi ha baixes. I és que pot actuar en diverses posicions. «Tinc la virtut de poder jugar als dos carrils, tant l’esquerre com el dret, d’extrem o lateral. Soc polivalent, però on em sento més còmode a dia d’avui és al carril esquerre. El que necessito és sentir-me bé, participar, tenir minuts i evidentment ajudar l’equip», va dir.

Míchel recuperarà tres efectius per al partit de diumenge vinent contra el Cartagena (16 h), encara que Valery va destacar que «en els últims partits hem donat una bona versió tot i els problemes de baixes». «La gent que no participava tant ha rendit. No hi ha excuses. Tothom està preparat i entrenem molt bé. Malgrat la derrota, a Tenerife vam demostrar personalitat i és una llàstima que s’acabés la bona dinàmica de resultats. Hem de millorar en la manera com rebem els gols perquè segurament és més per culpa nostra que no pas del rival. Hem de recuperar la ratxa i tirar endavant»», va comentar.

El Cartagena arriba en bon estat de forma després de guanyar el Màlaga (3-1) i situar-se novè amb 22 punts. «Sabem que ens ho posarà difícil, però nosaltres també tenim nivell i volem aspirar a estar a dalt. És factible ser-hi. El primer terç al principi no ha sigut com esperàvem, però l’hem acabat força bé. L’objectiu del segon és estar en posicions de play-off. Podrem enganxar-nos. Hi ha molts jugadors amb confiança i ganes d’estirar del carro», va assegurar.