El Girona recuperarà per demà diumenge el seu gran golejador, Cristhian Stuani, després d’haver complert sanció a Tenerife. L’uruguaià, de 36 anys, ha estat i és la gran referència ofensiva del conjunt gironí des que va arribar el 2017. Enguany, tot i arrossegar problemes físics acumula ja 7 gols. El Cartagena, rival de diumenge a Montilivi, també té el seu killer particular: Rubén Castro. Un vell roquer que continua al peu del canó amb un ritme golejador estratosfèric, fins i tot superior al d’Stuani. El davanter canari, de 40 anys, va ser decisiu diumenge passat en la victòria contra el Màlaga, amb dos gols, que el situen com a pitxitxi en solitari de Segona Divisió A amb 9 dianes, per davant de Borja Bastón (8), Stuani, Weissman i Sadiq (7) i el converteixen en la gran amenaça del Girona per diumenge. Es desmarca bé, és ràpid en espais curts, guanya bé l’esquena i té gol, molt de gol. Ningú descobrirà ara com és Rubén Castro, però el Girona ja està avisat de com les gasta. També Míchel, que a banda de patir-lo com a rival, tant de jugador com d’entrenador, va ser compartir-hi vestidor la temporada 2009-10 al Rayo Vallecano i el coneix a la perfecció.

Rubén Castro sembla haver fet un pacte amb el diable. Si no, és difícil entendre com amb 40 anys pot continuar a aquest nivell tan alt de rendiment i gols. De ben segur que Míchel recorda alguns dels seus moviments letals i mirarà d’aturar-los però, 12 anys després, el repertori del canari ha variat i millorat a base de bé. Aquella temporada, tant Michel, al doble pivot amb Movilla o Ángel Martínez, com Rubén Castro en punta d’atac van ser titulars indiscutibles d’un Rayo que es va salvar a l’última jornada. Castro va marcar 15 gols en 44 partits entre Lliga i Copa mentre que l’actual tècnic gironí, que tenia 34 anys, en va fer 3 en 39 partits en un equip que va acabar entrenant Felipe Miñambres després de la destitució de Pepe Mel. En aquell Rayo, Juan Carlos Martín era el tercer porter i l’actual segon entrenador, Salva Fúnez era un dels centrals titulars. A la plantilla també hi eren els exblanc-i-vermells, Ángel, Pelegrín i Jofre.

Com Stuani, Rubén Castro se n’ha fet un tip de marcar gols de tota mena a un piló d’equips i porters. Tanmateix, als equips de Míchel no sap què és fer-li gols. I és que en els dos enfrontaments de Rubén Castro contra l’Osca que dirigia Míchel (2019-20), el canari es va quedar a zero en dues derrotes per la mínima quan jugava al Las Palmas (0-1 i 1-0). Als equips de Míchel no, però al Girona sí que li ha fet la guitza uns quants cops. Sense anar més lluny, la temporada passada va fer-li gol a Montilivi (2-1). En total, li ha fet sis gols al conjunt gironí des d’un llunyà 3-1 amb l’Osca el curs 2008-09. A més a més, el de Las Palmas té en Juan Carlos una de les seves víctimes preferides. En cinc partits, el porter ha encaixat cinc gols de Castro: dos amb el Betis, dos amb el Las Palmas i un amb el Cartagena l’any passat

Sigui com sigui, els números de Castro espanten i són a l’alçada dels millors de la història de la Lliga. Així ho diuen les estadístiques que el situen, entre Primera i Segona A, com el cinquè màxim golejador amb 267 gols només per darrere de Messi (474), Cristiano Ronaldo (311), Quini (284) i Zarra (281). Castro ha jugat al Las Palmas, Dépor, Nàstic, Racing, Rayo, Osca, Albacete, Betis i Cartagena,