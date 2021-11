Les baixes segueixen sent nombroses, però el Girona va recuperant efectius a poc a poc. Per demà contra el Cartagena (16 h), Míchel Sánchez tornarà a disposar de Cristhian Stuani, Samu Sáiz i Adrián Ortolá després d’haver complert les seves respectives sancions. A més d'Òscar Ureña, recuperat de la lesió. Una bona notícia per al tècnic, que celebra jugar en diumenge després de ser l'equip de la Lliga que més partits té en dilluns. "La nostra gent també mereix futbol els caps de setmana. No és el mateix veure l'equip un diumenge a les quatre de la tarda, que un dilluns a les nou del vespre. Sobretot, pels nens. L'endemà tenen escola i això fa mal a la nostra afició", ha dit.

L'EQUIP

"Les sensacions són bones. Venim d’una derrota que considerem immerescuda per com va treballar l’equip a Tenerife. Els últims 20 minuts no estàvem contents pel pas enrere, però controlàvem i teníem opcions de guanyar. Per demà recuperem Stuani, Samu, Ortolá i Ureña".

VALERY

"Ha anat entrant i sortint, i ha participat bastant. Tenim la sensació que entrenant és un noi que dona el seu màxim nivell. Quan juga encara ha de millorar, estar més concentrat i li exigim això. És veritat que ha fet un pas endavant en els últims partits. Estic content perquè l’equip competeix bé i cap jugador pot adormir-se pensant que té el lloc assegurat"

MANTENIR LA RATXA A MONTILIVI

"Estaria bé aconseguir la segona victòria consecutiva a casa per la nostra gent I la nostra afició. Ens veuen, però volen venir a l’estadi a veure el seu equip guanyar. S’han de sentir representats. Jugar aquí ha de ser un punt a favor per nosaltres. Tenim la màxima il·lusió per demostrar que volem estar a dalt, però això passa per sumar de tres en tres a casa. Hem de donar-los motius perquè ens donin suport. Sumen i són el jugador número 12. Els necessitem perquè veig que a tots els estadis l’ambient genera un punt a favor i sempre els notem".

JUGAR ELS DILLUNS

"No podem fer-hi res, però ens agradaria que els partits dels dilluns siguin per tots. Som l’equip, amb el Saragossa, que més hi ha jugat. Jugar diumenge canvia molt perquè vindrà més gent a l’estadi. La nostra gent també mereix futbol els caps de setmana. No és el mateix venir un diumenge a les 16h, sobretot pels nens, que un dilluns a les 21h quan l’endemà hi ha escola. Fa mal a la nostra afició. M’agradaria que es repartís una mica més. Per nosaltres el partit de demà serà una satisfacció i serà nou".

IGUALTAT A SEGONA

"Ens anima el que veiem dins. Hem de fixar-nos en nosaltres. Al màxim rendiment, no som inferiors a ningú però hem de demostrar-ho. La Lliga està molt igualada, qualsevol et pot guanyar. Els mereixements de l’equip s'han de demostrar-se en e terreny de joc. Hem de fer el pas endavant amb mentalitat competitiva i guanyadora per aspirar a tot. No estem en una situació còmode ni tranuil·la a la classificació. Ens juguem 3 punts importantíssims, hem de demostrar que volem aspirar a tot".

SAMU SÁIZ

"Té multa interna, però esportivament demà jugarà. És un jugador importantíssim per nosaltres i ha de sentir-se així. També demostrar-ho. Ha de treure’s els mals hàbits. És un jugador que gràcies a Déu que el tenim nosaltres. Ell decideix si tindrà continuïtat per fer-nos millors. És molt important per nosalters. Si fa un pas endavant, tenim un jugador top a la categoria".

EL RIVAL

"El Cartagena és un equip que vol la pilota. Amb la defensa de cinc, en pressió ens falta una mica de presència més amunt. Pot ser que ens treguin la pilota i estiguin més a prop de la porteria. Hem preocupa una mica, hem de fer un pas endavant aquí. També les distàncies entre línies. Samu ha de ser agressiu, també en defensa. Hem de ser un equip protagonista, que vulgui la pilota i la robi ràpid. Atacar, atacar i atacar. El Cartagena té bon peu. Necessitem no sentir-nos acustats, sinó acusar. Rubén Castro és un jugador diferencial com nosaltres tenim a Stuani. No li podem donar ni un centímetre a l’àrea".

ELS NÚMEROS DEL CARTAGENA

"Hem vist els pros i contres del rival. Sabem que tenen potencial per fer mal i que també han encaixat quan l’han perdut. Si s’emporten el partit en el seu terreny, ens tocarà patir. Hem de tenir la pilota per atacar i pel tipus de jugador que tenim. Necessitem ser un equip molt agressiu".

LA VISITA DE PEP GUARDIOLA

"Em van faltar hores amb en Pep. Li vaig dir. És un referent per mi, com per tothom en el món. És capaç de jugar molt bé al futbol, sense encaixar i sent dominador. És el que somio com a entrenador. Va ser un convidat molt especial. És una sort que ens segueixi".