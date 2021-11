El Girona està en línia ascendent, però necessita que els resultats arribin de nou. Com va dir Míchel Sánchez ahir en roda de premsa la «situació no és còmoda ni tranquil·la» -l’equip té l’ascens a sis punts i està a dos del descens. Sí que ho són les sensacions. I els gironins s’hi agafen tant com poden per aplanar el camí que els ha de dur a les posicions de play-off. Podran millorar-les encara més amb el respir que els donarà tornar a disposar de futbolistes com Cristhian Stuani, Samu Sáiz, Óscar Ureña i Adrián Ortolá. L’uruguaià i el madrileny són les principals armes. També el factor Montilivi, on aquesta tarda contra el Cartagena (16 h) s’ha de donar continuïtat a l’últim triomf aconseguit a casa amb l’Alcorcón (3-1) i reprendre la ratxa que va tallar dilluns passat el Tenerife (2-1). Les baixes per lesió de Ramon Terrats, Borja García, Darío Sarmiento i Pol Lozano, i de l’internacional Arnau Martínez seguiran notant-se, tot i que la plantilla del Girona ja ha demostrat que està llesta per superar els contratemps malgrat ser curta d’efectius.

El retorn de Samu serà la gran novetat que presentarà l’onze del Girona. Està cridat a ser diferencial i els gironins necessiten la seva clarividència en l’última passada per acabar de ser determinants a l’àrea rival. Ajudarà. i molt, tenir també la presència de Stuani, encara que l’uruguaià seguirà aportant com a suplent. No és problema per al killer, que ha assumit aquest rol amb la màxima ambició i ja és el pitxitxi de l’equip amb 7 gols.

Míchel mantindrà el sistema amb tres centrals i dos carrilers per seguir amb el creixement de l’equip. En aquest sentit, Bernardo, Santi Bueno i Juanpe estaran acompanyats a les bandes per Calavera, a la dreta, i Valery, a l’esquerra. L’alternativa del de l’Escala pot ser Jairo, després de veure’s completament desubicat en posicions més avançades a l’Heliodoro. Al mig del camp hi haurà Kébé i Aleix Garcia, mentre que al davant repetiran Baena i Bustos amb el suport de Samu.

Míchel també podrà comptar amb el jove Ureña. L’extrem figuerenc ja està recuperat de la seva lesió. Del filial, el tècnic ha cridat el bisbalenc Ricard Artero i Álex Sala.

El Cartagena, un rival exigent

Els de Luis Carrión estan en forma. Se situen a la part noble de la taula i aspiren a mirar més amunt davant el seu rival preferit a Segona. En els 9 partits que han jugat fins ara (8 de Lliga i un de Copa) amb el Girona, el Cartagena ha marcat 12 gols als blanc-i-vermells pels sis que ha rebut després d’un balanç negatiu per als de Montilivi: 4 derrotes, 3 empats i una victòria.

Per al partit d’avui, el Cartagena no podrà comptar amb Àlex Gallar perquè el Girona ha tornat a aplicar-li la clàusula de la por. El vallesà és una baixa important per Carrión, tenint en compte que és el màxim assistent juntament amb Ortuño (3). La gran amenaça serà Rubén Castro, que segueix donant guerra als seus 40 anys i és el màxim golejador de Segona amb 9 gols.