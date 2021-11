En vol més. I està convençut que el Girona pot aconseguir-ho. Míchel Sánchez ho té clar: «Al màxim rendiment no som inferiors a ningú, però cal demostrar-ho». Vol que l’equip aspiri a la part alta de la taula en aquest segon terç de competició i això passa per fer-se fort a Montilivi, on avui té l’oportunitat d’encadenar la segona victòria consecutiva a l’estadi i oblidar-se de la derrota «immerescuda» a Tenerife. «Les sensacions són bones», afirmada. Sobretot, després de recuperar Cristhian Stuani, Samu Sáiz, Óscar Ureña i Adrián Orolá.

«Les sensacions són bones. Venim d’una derrota que considerem immerescuda per com va treballar l’equip a Tenerife. No estem contents pel pas enrere que vam fer en els últims 20 minuts, però controlàvem i teníem opcions de guanyar. Ureña ja ha sortit de la lesió i està preparat per ajudar l’equip. Seguim amb baixes, però recuperem jugadors per competir al cent per cent».

«Ha anat entrant i sortint, participat bastant. Entrenant és un noi que dona el seu màxim rendiment. Encara té coses a millorar, sobretot estar més concentrat i li exigim això. En els últims partits ha fet un pas endavant i estem contents amb ell, però en termes generals sempre diem que l’equip entrena bé i hi ha competitivitat. Malgrat les baixes, ap jugador pot adormir-se pensant que té el lloc assegurat».

«Estaria bé aconseguir la segona victòria consecutiva a casa per la nostra afició. Ens veuen, però volen venir a l’estadi per veure el seu equip guanyar, competir i sentir-se representats. Jugar aquí ha de ser un punt a favor per nosaltres. Tenim la màxima il·lusió i motivació per demostrar que volem estar el més amunt possible. Això passa per sumar de tres en tres. Hem de donar-los motius perquè ens donin suport. S’ha de notar en l’ambient perquè sumen i són el jugador número 12».

«No podem fer-hi res, però ens agradaria que els partits dels dilluns siguin per tots. Som l’equip, amb el Saragossa, que més en juga. Jugar diumenge canvia molt perquè vindrà més gent a l’estadi, ens sentirem més reforçats. La nostra afició també mereix futbol els caps de setmana. Nosaltres som professionals i fem el que se’ns diu, però pensant en la nostra gent no és el mateix veure un partit un diumenge a les 16 h, que un dilluns a les 21 h quan l’endemà hi ha escola. Sobretot, pels nens. Fa mal a la nostra afició. Ens agradaria que es repartís una mica més».

«Ens anima el que veiem dins. Hem de fixar-nos en nosaltres. Al màxim rendiment, no som inferiors a ningú però cal demostrar-ho. La Lliga està molt igualada, qualsevol et pot guanyar. Els mereixements de l’equip han de demostrar-se en el terreny de joc. Hem de fer el pas endavant en el segon cicle amb mentalitat competitiva i guanyadora per aspirar a tot. No estem en una situació còmode ni tranquil·la a la classificació. Ens juguem 3 punts importantíssims».

«Té multa interna, però esportivament jugarà. És un jugador importantíssim per nosaltres i ha de sentir-se així. També demostrar-ho. Ha de treure’s els mals hàbits i costums que a vegades ens fan mal. Si pensa en el col·lectiu, és un jugador que gràcies a Déu que el tenim nosaltres i no cap rival. Està en la seva mà tenir continuïtat per fer-nos millors. Si fa un pas endavant, tenim un jugador top a la categoria».

«És un equip que vol la pilota. Hem de ser protagonistes, voler la pilota i robar-la ràpid. Atacar, atacar i atacar. El Cartagena té bon peu. Necessitem no sentir-nos acusats, sinó acusar. Rubén Castro és un jugador diferencial, però nosaltres tenim a Stuani. No li podem donar ni un centímetre a l’àrea».