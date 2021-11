L’entrenador del Cartagena, Luis Carrión, va marxar amb una sensació estranya ahir de Montilivi. «És una llàstima perquè tenim el més difícil: qualitat, gol i ganes; però sent tímids som un equip mediocre», comentava sobre l’actuació del seu equip davant el Girona. Per al barceloní, els gironins són «un equip semblant al nostre i com que hem anat tard a tot, ens han dominat d’un costat a l’altre». Va reconèixer que en la primera part el Cartagena va «estar malament» i que, tot i així, «hauríem pogut empatar en la segona». «Aquests petits detalls marquen estar a dalt o a baix de la classificació. Samu Sáiz, Aleix i Stuani són bons i podíem perdre, però nosaltres també tenim bons jugadors», va afegir.