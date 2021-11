Sisena jornada consecutiva invicte del juvenil A del Girona, que sense fer el seu millor partit va despatxar un Lleida Esportiu inofensiu i cuer del grup tercer de Divisió d’Honor. Els d’Àlex Marsal no perden des del 2 d’octubre i han sumat 14 punts dels últims 18 per trobar la regularitat que els mancava a l’inici de temporada. Ahir, amb set minuts n’hi va haver prou per oblidar una primera part ensopida. En un tres i no res, Kemo va fer un doblet (havia entrat per Solans al descans) i Pedroza s’hi va unir. Entre tots dos situaven el 3-0 en el marcador i ho deixaven tot vist per sentència. El Lleida Esportiu no va posar resistència i va demostrar per què només ha sumat un punt. Oriol Comas, al 74, va arrodonir la golejada amb el quart.