el girona venç i convenç. Els de Míchel s’imposen al Cartagena amb una gran primera part que rematen en la segona. 1 Valery va provar un xut davant del porter Marc Martínez quan tenia Stuani sol. F

2 Míchel i Luis Carrión conversen abans del començament del partit. F

3 Jairo s’escapa de la pressió de Cayarga en una acció del partit. F

Ja ho diuen que tot esforç té la seva recompensa. Després de mesos de treball, Míchel Sánchez i el cos tècnic celebren que l’equip ha entès la seva idea de joc. El Girona va mostrar ahir la seva «millor imatge» en una primera part «perfecta» que va poder sentenciar en la segona amb un gol de Cristhian Stuani. La victòria contra el Cartagena (2-0) «és el camí a seguir», però l’entrenador no és gens conformista. «Queda molt», recorda. I per això continuarà insistint per ser «un equip que doni menys opcions al rival».

Míchel va treure importància al fet de no aconseguir el gol en el munt d’ocasions que van tenir els gironins perquè «ara es veu un equip que genera», però va dir que el preocupaven els pocs minuts de perill del Cartagena perquè «no hem controlat i cadascú ha anat pel seu compte». També va destacar deixar la porteria a zero, després de sis partits encaixant.

«Potser la primera part és la millor imatge que ha donat l’equip fins ara. Hem tingut pressió, intensitat, dinamisme, anàvem a dalt... Ha sigut perfecta. L’afició ens ha ajudat i ha vist l’equip que volia. La segona no ho ha sigut tant però per moments hem fet les coses bé. És el camí a seguir. Queda molt i volem ser un equip que doni menys opcions al rival».

«La targeta li ha tret per un salt enrere, ell no treu el colze. Prefereixo un joc net i esportiu. No ha anat a fer mal. Podia ser falta, però no era de targeta. Al descans, li hem dit que anés amb compte, però que fos ell. Ha d’agafar confiança encara. Per mi ha fet un gran partit».

«És un noi jove, però estem veient que està a un nivell molt alt. És un jugador totalment diferent a la categoria perquè et dona tant en atac com en defensa. És importantíssim per nosaltres i té una mentalitat espectacular».

«Està bé. Tenia molèsties a l’adductor en el descans, però té bona musculatura i ha pogut seguir. És un jugador amb una capacitat física molt alta, però li faltava mentalitat defensiva. De mica en mica la va adquirint. No ha de ser aquell jugador que apareixia de tant en tant, sinó que s’ha de posar metes. El podem ajudar, encara que tenir la mentalitat és cosa seva. Té moltíssim marge de millora i no hauria de conformar-se amb el talent que té».

«Això ho hem de demostrar amb continuïtat. No val amb fer-ho avui i dir: és el nivell que té el Girona. Dilluns vinent ha de ser igual. Hem de fer veure al jugador que som capaços d’això. Aquesta mentalitat i agressivitat amb la pilota d’anar cap a endavant ha de ser un senyal d’identitat. L’aficionat s’ha de mostrar orgullós de l’equip».

«Les ocasions que no materialitzat no em preocupen, sinó que, amb el seu tir al pal, hem tingut 10 o 15 minuts sense controlar el partit i Samu anant pel seu compte. Hem d’ajuntar-nos i ser un equip compacte perquè sinó pot ser una loteria. Si ens haguessin marcat, ara estaríem en una situació menys alegre. Artero ens ha donat consistència per impedir que el Cartagena tingués opcions».

«En mica en mica està millor. És un jugador clau per nosaltres i ha jugat pràcticament els 90 minuts. Segueix fent passos endavant físicament. El seu rol és importantíssim, sent un líder de presència, i ho assumeix amb naturalitat».

«És una notícia positiva, encara que l’hem perdut en els dos últims partits. Està superil·lusionat. Ha fet molt bons partits, jugant tant de lateral com de central. No l’hem d’afalagar gaire, però està a un nivell altíssim. No volem que es creixi en excés perquè tendeix a això. Per dilluns recuperem».