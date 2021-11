Pel seu nivell futbolístic, Samu Sáiz és sens dubte un dels tres, o pel cap baix, un dels cinc millors jugadors de la categoria. Però amb això a vegades no n’hi ha prou. Amb el madrileny al camp, l’equip agafa una altra dimensió, però també viu la pitjor cara, perquè amb ell mai se sap, sempre és una muntanya russa.

Samu ha passat a ser protagonista de les darreres conferències de premsa de Míchel, i, fins i tot ahir, després de la victòria, el tècnic li va deixar un encàrrec: «S’ha dedicat a fer la guerra pel seu compte» va dir el tècnic, que tampoc s’havia amagat en dies anteriors: «Parlem amb ell, li volem fer entendre, però al final ha de ser el mateix jugador qui tingui clar que ha de canviar la manera de fer». I així repetidament.

Samu desequilibra amb la pilota als peus, però alhora és capaç de fer-se expulsar i de marxar del camp enviant escopinades a la graderia. És capaç de liderar, però també d’esbroncar un company de vint anys. És capaç de tot i molts cops s’ha quedat sense res.

En el seu primer any al Girona FC, el madrileny no va encaixar ni amb Unzué, ni amb Martí i només Francisco li va donar el protagonisme que mereix el seu futbol, però amb el mateix tècnic l’any següent també en va anar perdent.

Ara Míchel torna a donar-li prioritat, però li envia encàrrecs constantment i amb l’eclosió d’Álex Baena és fàcil pensar que juga perquè no hi ha Borja García. Si no, possiblement seria un més a la banqueta, com molts dies l’any passat.

I és una llàstima, perquè el Girona FC necessita el Samu que enlluerna, sobretot si la fita ha de ser d’alta volada. Amb ell l’equip seria aspirant a tot, però enfadat amb el món com està sempre, de vegades sembla que fins i tot als companys els hi costa jugar amb ell.

Com de fàcil li seria mirar al voltant i aprendre de futbolistes com Juanpe, Bernardo o Stuani. Si ho hagués fet abans, ara ni estaria al Girona FC, ni estaria a Segona. Seria un jugador destacat a Primera. I no ho és pel seu mal cap.