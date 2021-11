De penal o de cap. Amb cama dreta i també amb l’esquerra, si cal. Cristhian Stuani fa gols com qui es desperta cada dia. Amb tota la naturalitat del món. És una rutina que l’ha acompanyat des que és futbolista i que ha multiplicat de manera exponencial des que vesteix la samarreta del Girona. Club i jugador van creuar els seus camins l’estiu del 2017. Naixia una relació que encara perdura i que es manté ben viva per més anys que puguin passar. Més de quatre anys després del seu fitxatge i de posar els dos peus a Montilivi, les seves xifres són espectaculars. Números que no fan altra cosa que créixer i créixer, sense saber fins a on arribaran. De moment, 150 partits i 90 gols.

Suplent les últimes jornades, un estatus que costa d’imaginar després de veure’l a l’onze un grapat de vegades, ahir contra el Cartagena va tornar a sortir d’inici. Ho va agrair fent el que millor sap fer: marcant. Va haver d’esperar fins al segon temps però se’n va encarregar d’apagar la reacció dels visitants. Va recollir una assistència d’or de Santi Bueno dins de l’àrea i no va perdonar davant Marc Martínez. Al tram final, marxava ovacionat per una afició que fa molt de temps que l’idolatra i amb raó. Incorporat del Middlesbrough anglès, la seva targeta de presentació va ser una ferma declaració d’intencions perquè en el seu primer any a Girona va fer 21 gols. Fins a 20 va pujar el comptador el curs següent, per portar-lo al límit una temporada després, ja a Segona: 31. L’any passat, entre una cosa i l’altra, va disposar de menys partits per demostrar les seves virtuts però tot i això va marcar 10 gols. I en són 8 els que acumula ara, sent un dels pitxitxis de la categoria i el màxim artiller de la plantilla. En duu 90 en 150 partits. 25 d’ells els ha marcat des del punt de penal, en 26 intents. Només n’ha fallat un, el 2019 a Montilivi contra l’Alcorcón. Ha fet 16 doblets i en tres ocasions ha pogut celebrat un hat-trick: contra el Rayo Vallecano, Lugo i Alcorcón.

Obviant la seva etapa a Girona, i comptant la resta de temporades en les quals ha competit a Primera o Segona Divisió, ha vestit les samarretes de l’Albacete, Llevant, Racing i Espanyol. Amb aquests quatre clubs acumula 226 partits, 76 més dels que suma vestint la blanc-i-vermella. Ha tingut més temps per fer de les seves, però tot i això va fer 74 gols en aquesta etapa. Menys dels que ha marcat amb el Girona tot i comptar amb més aparicions. Amb 35 anys a les esquenes, el físic no és el que era però l’encert continua intacte. I això que tot just s’han disputat 16 jornades, així que encara té recorregut d’atrapar el centenar de gols o de convertir-se en el màxim golejador històric. I si no és aquest curs, més endavant. Perquè l’últim estiu, el de Tala va consolidar encara més el seu vincle amb Montilivi. El seu contracte no expira fins el 30 de juny del 2026. Té temps per fer gols fins a quedar-ne ben tip.