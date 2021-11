El defensa del Girona, Arnau Martínez disputa avui contra Bèlgica el darrer dels tres partits de la fase de classificació per l’Europeu amb la selecció espanyola sub19 . Amb el bitllet assegurat, en joc només hi ha el lideratge del grup. Arnau Martínez va participar en els dos partits anteriors contra Liechestein i Azerbadjan, on fins i tot va fer un gol.