El Girona gaudeix avui del segon dia de descans consecutiu després de la victòria de diumenge contra el Cartagena a Montilivi (2-0). Els de Míchel no tornaran a competir fins dilluns vinent al Reale Arena (Anoeta) contra la Reial Societat B en el primer del doble desplaçament seguit a Guipúscoa. L’altre serà el dilluns següent, dia 29, al camp de l’Eibar. Després de la visita a Ipurua, i abans de rebre el Leganés a Montilivi -altre cop dilluns (6 de desembre)-, el Girona tindrà partit de Copa del Rei entre setmana. On? Ho sabrà demà passat a la tarda, un cop s’hagi celebrat el sorteig de la primera eliminatòria a la seu de la Federació Espanyola. El rival del Girona serà un equip de 2a RFEF i sortirà d’entre: Arenteiro, Terol, Ceares, Marchamalo, Cayón, Montijo, Gernika, Palència Cristo Atlético, Europa, Pulpileño, Eldenc, Nàxara, Unión Adarve, Bergantiños, Gimnástica Segoviana, San Roque de Lepe, Vélez, Brea, Xerez Deportivo FC, Andratx, Eivissa Illes Pitiusses, Llanera, Mensajero, Alzira, Águilas, Calvo Sotelo Puertollano, Cacereño, San Juan, Peña Sport Tafalla, Mancha Real, Racing Rioja i Panadería Pulido San Mateo.

D’entre el llistat de possibles rivals, destaca l’Europa com l’únic català i la Gimnástica Segoviana, que va ser el rival dels gironins la temporada passada en aquesta ronda del torneig. Aquell dia, els de Francisco Rodríguez es van imposar sense dificultats amb dos gols de Bustos (0-2). Tenint en compte que el dilluns d’aquella setmana, l’equip competeix a Eibar, el partit de Copa força probablement sigui el dijous dia 2. Aquesta és la tercera edició de Copa amb aquest nou format que aparella els equips de categoria superior amb els de més baixa. A banda de la Segoviana, el Girona també va visitar el Linares el curs 2019-20 on va patir força per superar l’eliminatòria (1-2).