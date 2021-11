Indiscutible des que va entrar a l'equip contra l'Osca, Santi Bueno ha recuperat el nivell exhibit la temporada abans de la lesió que es va fer aquesta pretemporada. Aquest migdia, l'uruguaià ha reconegut el bon moment de l'equip i ha destacat que una victòria a Sant Sebastià permetria el Girona "mirar més amunt".

MIRAR AMUNT O AVALL

Si guanyem els tres punts dilluns estarem més a prop de dalt, que és sempre on aspirem. Tot i això, estem centrats únicament en el partit.

DOS PARTITS SEGUITS A FORA

El primer partit serà fonamental per acostar-nos a dalt. El següent també. És clau anar sumant punts fins assolir l'objectiu d'estar com més amunt millor.

EL SISTEMA

La temporada passada també vam jugar amb línia de 5 defenses i molts jugadors repetim. Ens sentim bé amb aquest sistema, però també podem jugar amb línia de 4, com vam fer l'any passat i el p rincipi d'aquest. Es basa en l'adaptació. Aquests últims partits sí que ens hem sentit bé tant en la sortida de la pilota com en la possessió i també hem arribat bé a l'àrea contrària.

EL MILLOR MOMENT

Sí. Del que va de temporada estem en el millor moment i en línia ascendent. És clar que hi ha coses per millorar però hem de continuar per aquest camí.

QUÈ FALTA?

Sempre hi ha coses per millorar. Cada cop afinem més i com més ho fem, més amunt estarem. Ens hem d'exigir cada dia per estar el màximn d'enlaire possible.

RENDIMENT INDIVIDUAL

Em trobo molt bé. He tornat al nivell amb el qual vaig acabar la temporada passada. Era una mica el temor que tenia després de la lesió.