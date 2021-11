El Girona ha anunciat aquest migdia que el mes que ve començarà a cobrar la segona quota de l'abonament d'aquesta temporada 2021-22. El club recorda que el 93% dels abonats no van haver de pagar la primera quota, perquè tenien acumulat un saldo que van poder compensar. "Ara hauran d’abonar la part corresponent als partits amb restriccions d’aforament (entre 1 i 3 dels 5 que es van jugar) més 5 partits d’aquesta primera volta que han tingut aforament al 100%" explica el club. El club ha pres aquesta decisió perquè dona per fet que no hi haurà més restriccions i es podrà acabar la temporada amb normalitat. El càlcul d’aquest import es podrà veure accedint a l’Àrea de Soci de cada abonat.

D'altra banda, el club també ha fet públic que aquest Nadal es cobrarà només la meitat del carnet de soci i que l'altra part es carregarà al juny. Serà el darrer cop que el carnet de soci es cobri per Nadal perquè a partir d'ara el pagament serà per temporada natural i es farà al juny. Aquest any s’allarga de manera excepcional la validesa del Carnet de Soci del 2021 fins al juny del 2022, per tant els socis no rebran una targeta física en aquestes dates com de costum però podran continuar gaudint dels avantatges amb el carnet de soci del 2021 (descomptes a la botiga, en entrades, accés a abonaments i entrades pels partits fora de casa, concursos, sortejos i molts altres beneficis).