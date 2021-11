El Girona s’enfrontarà dilluns vinent a la Reial Societat B (19 h), després de mostrar la millor imatge de la temporada en la victòria contra el Cartagena (2-0). Ho farà, però, amb un bon grapat de baixes. A Míchel Sánchez se li torna a girar la feina per culpa dels problemes físics i no tindrà a disposició Jairo Izquierdo (operat d’una patologia lleu), Óscar Ureña, Ramon Terrats, Pol Lozano, Darío Sarmiento ni Borja García. A més, Valery Fernández és dubte seriós per viatjar demà i s’esperarà fins a l’últim entrenament per decidir. D’altra banda, el tècnic recupera Arnau Martínez per a la llista de convocats.

AMB BAIXES CAP AL PAÍS BASC

"Ureña ha recaigut de les molèsties que va tenir i anirem més a poc a poc amb ell. Té 18 anys i encara no coneixem, ni ell tampoc, molt bé el seu cos. No sabem el temps de baixa, però per dilluns no hi serà. Valery també va patir molèsties musculars i, per tant, demà veurem com va a l’entrenament. No tenia gaires bones sensacions, així que pot ser baixa. Tornem a tenir moltes baixes, però sabem que és un partit important i que hem de donar el nostre millor rendiment pels tres punts. Traurem un equip molt competitiu, sense excuses".

PREOCUPACIÓ PELS PROBLEMES FÍSICS

"Preocupa. Darío i Borja són les baixes més importants de duració. Vam jugar diversos partits seguits i això també es va notar. Com que teníem certes baixes o estats de forma que no eren els òptims, hem acumulat molts minuts amb el mateix tipus de jugador. No ens agraden les molèsties musuculars, però formen part de la competició. Veurem si podem treballar millor".

MÉS EXIGÈNCIA

"Hem d’anar a més. Això va d'exigència, capacitat i de no conformar-se. Penso que en les últimes jornades hem fet les coses bastant bé. Som un equip més competitu, compacte, que té els partits on vol, però estem lluny de la millor versió. Estic convençut que tant a nivell de joc com individual podem donar una millor versió. Tenir la situació normal o controlada, no és bo per nosaltres. No podem conformar-nos i volem anar més amunt".

JUGAR LA COPA DEL REI

"El Puertollano està a la Segona RFEF, però no l’hem analitzat encara. Ens preocupa jugar-lo per les lesions. És una competició que volem donar-li protagonisme i volem passar de ronda perquè és prestigi pel club i jugaran jugadors que no ho fan habitualment. Però arriba en mal moment. A més, és un viatge pel mig que no és fàcil i un partit entre mig de la setmana de competició abans de rebre el Leganés. Amb les baixes que hi ha, no és una situació còmode. L’hem de portar bé perquè l’equip tingui el nivell de càrrega que ha de portar".

PERILLS DE LA REIAL SOCIETAT B

"És un filial. Si l’analitzes, has d’analitzar 30 jugadors. No és facil trobar un onze seguit en l’equip de Xabi Alonso. Hi ha el primer equip a prop i també jugadors que pugen. Si que tenen una idea i et fan patir molt, són dels que més corren de la Lliga amb l’Eibar. M’espero un partit molt difícil. Som un equip que quan ens treuen la pilota, amb situacions incòmodes, hi ha jugadors que es poden desorganitzar. Hem de tenir les idees molt clares, sabent que per moments ens poden dominar. En l’últim partit contra l’Sporting van ser molt superiors".

PROTAGONISME PER A JUNCÀ

"Juncà jugarà si Valery al final no entra. Està bé. Porta tres setmanes entrenant bé, li faltaven minuts de competició i endavant. Sap que ha vingut aquí per ser important. Té un bon peu i una capacitat d’associació brutal. Ha de ser molt important per a l’equip".

L'AJUDA DEL FILIAL

"Són jugadors que ens estan ajudant i formen part de l’equip. A Artero i Ureña els considero jugadors del primer equip, encara que quan no tinguin continuïtat puguin baixar al filial, però compto amb ells per a l’onze. Sala porta 15 dies a un nivell altíssim, ho està demostrant i el necessitem. Són jugadors que demostren que tenen un lloc, tant de bo cada vegada m’ho posin més difícil".

EL RETORN D'ARNAU

"El problema d’Arnau serà ell mateix. És un jugador que quan va marxar amb la selecció estava a un nivell altíssim aquí, amb capacitat de lideratge. Ha vingut centrat. Com que no coneix quin és el seu sostre, s’ha de donar més exigència a ell mateix. Ho ha de donar tot a cada entrenament. Com més exigència tingui, potser amb 22 o 23 anys parlem d’un jugador d’un altre nivell de veritat. Per això soc molt exigent amb ell. Ha de seguir per veure quin és el seu sostre. És un noi de 18 anys i no podem posar el focus en ell. Té marge de millora, volem que ho faci".