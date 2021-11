Quan no és un all és una ceba. Després d’un inici de dubtes, marcat per l’adaptació de la plantilla al cos tècnic, i un període de baixes amb fins a quatre jugadors lesionat de gravetat (Borja García, Ramon Terrats, Darío Sarmiento i Pol Lozano), el Girona havia aconseguit fer-se fort per començar a despuntar a la Lliga. Ara que semblava que tot rutllava amb victòries, fins i tot, convincents com l’última que van aconseguir els de Míchel Sánchez contra el Cartagena (2-0), se li giren més problemes al tècnic. Valery Fernández, Óscar Ureña i Jairo Izquierdo han caigut de la llista de convocats per al partit de demà davant la Reial Societat B (19 h). El canari va ser operat d’una patologia lleu i estarà prop d’un mes de baixa, segons va informar el club.

«Tornem a tenir moltes baixes, però sabem que és un partit important i que hem de donar el nostre millor rendiment per aconseguir els tres punts. Traurem un equip competitiu, sense cap mena d’excuses», va assegurar Míchel, que està pendent de l’última sessió d’entrenament per saber si finalment s’endú a Valery o no. «Va patir molèsties musculars i veurem com està perquè no tenia bones sensacions», va dir sobre l’escalenc. Veure la infermeria tan plena «preocupa» al tècnic blanc-i-vermell: «Vam venir d’un procés de jornades intersetmanals amb forces partits seguits. Com que teníem baixes i certs jugadors venien sense un bon entrenament, aquests han hagut d’entrar mica en mica mentre acumulàvem minuts amb el mateix tipus de jugador. Volem que hi hagi les menors molèsties musculars possibles, però també formen part de la competició. Hem de solucionar-ho i veure si podem millorar alguna cosa perquè no passin aquestes situacions. És una mica de mala sort, se’ns ha ajuntat tot». En el cas que Valery causi baixa, David Juncà serà titular. «Porta tres setmanes entrenant bé i pot fer el pas endavant dels minuts de competició que li faltaven. Sap que ha vingut aquí per ser important. Té un bon peu i una capacitat d’associació brutal», va comentar sobre el de Riumors.

No obstant això, el Girona s’aferrarà tant com pugui al bon moment que viu en l’actualitat per tornar amb una victòria del Reale Arena. «Hem d’anar a més. Això va d’exigència, de capacitat i de no conformar-se. Penso que en les últimes sis o set jornades hem fet les coses bastant bé. Som un equip més competitiu, compacte, i que té els partits on vol, però estem lluny de la millor versió. Estic convençut que tant a nivell de joc com individual podem millorar. Donar la situació per normal o controlada, no és bo per nosaltres. No podem conformar-nos», va emfatitzar. Míchel, a més, va alertar dels perills del rival: «És un filial. Si l’analitzes, has d’analitzar com a mínim 30 jugadors perquè Xabi Alonso no té un onze seguit. Hi ha el primer equip a prop i també jugadors que pugen. Sí que tenen una idea i et fan patir, sent dels equips de la Lliga que més corren. M’espero un partit difícil. Nosaltres patim quan ens treuen la pilota i en situacions incòmodes hi ha jugadors que poden desorganitzar-se. Haurem de tenir les idees molt clares, sabent que poden dominar-nos per moments».

Arnau Martínez reapareixerà després d’anar convocat amb la selecció sub-19. «Com que no coneix quin és el seu sostre, s’ha d’exigir més a ell mateix. Ho ha de donar tot a cada entrenament. Potser amb 22 o 23 anys parlem d’un jugador d’un altre nivell de veritat, però ara és un noi de 18 anys i no podem posar el focus en ell. Té marge de millora», va dir. També va referir-se a la primera eliminatòria de la Copa del Rei davant el Calvo Sotelo de Puertollano: «Volem passar de ronda, però arriba en mal moment. A més, el viatge no és fàcil».