Míchel ha introduït dos canvis en l'onze del Girona per jugar aquest vespre davant la Reial Societat B a Anoeta. El retorn d'Arnau Martínez i David Juncà als carrils són les novetats respecte al triomf contra el Cartagena (2-0). El de Riumors complirà la seva segona titularitat arran de l'absència de Valery Fernández per problemes físics. De fet, els gironins tenen un munt de baixes per al partit. Fins a set futbolistes ha hagut de deixar el tècnic a terres gironines. En conseqüència, ha completat la llista de convocats amb quatre juagdors del filial: Arnau Ortiz, Alex Sala, Ricard Artero i Suleiman Camara.

Aquest és l'onze del Girona: Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Juncà, Kébé, Aleix García, Samu Sáiz, Baena i Stuani.