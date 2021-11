Juanpe ha vist la cinquena targeta groga aquest vespre a Anoeta (min. 82) i, en conseqüència, es perdrà el partit de dilluns vinent a Eibar (21 h) per sanció. La seva baixa serà més que sensible per al Girona i condicionarà l'onze de Míchel. Si el tècnic decideix mantenir la defensa de tres centrals, haurà de treure a Arnau del carril perquè no té més recursos a la plantilla.