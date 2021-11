De nou, un filial. El que sembla habitual, perquè passa de tant en tant, però un context desconegut pel Girona els últims cursos. Des del gener del 2017, camí dels cinc anys, que no hi ha un duel contra un segon equip i arriba aquesta tarda, en un altre dilluns de joc, l’enèsim des que la temporada va aixecar el teló a mitjan agost. Si prop d’un lustre enrere va ser el Sevilla Atlètic, el rival d’aquesta tarda és la Reial Societat B. Enfrontament inèdit a la categoria d’argent, però que sí s’ha produït un esglaó més avall, unes dècades enrere. Una bona prova de foc pels de Míchel, capaços d’espolsar-se els fantasmes del primer tram del curs, on la irregularitat era el pa de cada dia i els mals resultats massa habituals. No hi ha posada encara la velocitat de creuer i el munt de baixes que pateix la plantilla no són els millors arguments per anar-se’n de viatge, però el moment és prou positiu. Per sensacions i també per resultats. Només una única derrota en els últims sis partits. Temps que s’ha aprofitat per sumar quatre victòries i un empat. És a dir, 13 punts dels últims 18 en joc per escapar del descens i enviar un missatge a la resta de rivals. Així es visita el Reale Arena. Amb la il·lusió de seguir creixent. Però també amb moltíssimes baixes, el que complica una mica, per no dir bastant, l’empresa.

Res que sigui cap novetat per a Míchel i el seu cos tècnic. Des de fa un grapat de setmanes que li toca conviure amb això. Baixes i més baixes. Situació difícil de pair per a una plantilla coixa com la del Girona, curta d’efectius. Els últims a caure són Valery, Jairo i el jove Ureña. Se sumen a les absències ja conegudes de Borja García, Ramon Terrats, Pol Lozano i Darío Sarmiento. Són només 14 els futbolistes disponibles de la primera plantilla, pel que tocarà pescar una vegada més del filial. Han entrat a la convocatòria Arnau Ortiz, Álex Sala, Artero, Suleiman i un habitual com ho és des de fa temps Arnau Martínez, novetat respecte les últimes jornades després de jugar amb la selecció espanyola sub19.

Tocarà buscar el millor onze possible i de nou, serà a partir d’un esquema que està donant resultats. Es jugarà una vegada més amb tres centrals, pel que Santi Bueno, Bernardo i Juanpe sortiran d’inici. El defensa canari haurà d’anar en compte perquè està a només una targeta groga de la suspensió. Arnau té molts números de jugar per banda dreta i a l’esquerra, l’absència de Jairo li obre la porta de la titularitat a David Juncà. Caldrà veure si el físic respecta al de Riumors, molt castigat per les lesions i encara sense tenir continuïtat aquest curs. A la sala de màquines, pocs efectius. Aleix és indiscutible per a Míchel, mentre que Kébé també tindrà minuts d’entrada. La qualitat i l’última passada la posaran Samu Saiz i un Álex Baena que viu el moment més dolç de la temporada. A dalt, la referència tornarà a ser Cristhian Stuani. L’uruguaià és el pitxitxi de l’equip i un dels màxims artillers de la categoria amb 8 gols. Li ha pres el lloc a Nahuel Bustos, que va començar jugant però els seus números no són els esperats i ha tornat a tastar la banqueta.

Ve la Reial Societat B de guanyar al camp de l’Sporting i d’agafar una mica d’aire, però l’equip entrenat per Xabi Alonso continua instal·lat a la part baixa de la classificació i se’n vol escapar. Juga a casa, on només ha sumat una victòria i d’això ja fa tres mesos. Es tracta del segon pitjor local de la categoria, amb només 6 punts de 24 al Reale Arena. Recupera internacionals com ara Ayesa, Turrientes, Lobete i Karrikaburu, però té problemes en defensa perquè estan descartats Ezkurdia i els centrals Urko González de Zárate i Arambarri.

Dues victòries en els últims tres desplaçaments

Els números del Girona a domicili eren per plorar després dels primers partits a fora d’aquesta temporada. No hi havia manera de fer-ho bé i guanyar semblava impossible per a un equip que tret d’un empat a Oviedo (0-0), no feia altra cosa que acumular decepcions lluny de Montilivi. Però els de Míchel van reaccionar i fa poques setmanes van canviar la seva cara com a visitants. Avui juguen al Reale Arena i ho fan després d’haver guanyat en dos dels últims tres desplaçaments. Tret de la derrota al camp del Tenerife (2-1), on es va fer mèrits per pescar-hi com a mínim un punt, les visites als estadis d’Anduva i Fernando Torres es van saldar amb el mateix resultats (1-2) i amb sis punts de sis possibles. A fora, l’equip ha sumat 7 punts després de 7 partits.