Tenint en compte la delicada situació de baixes que pateix el Girona -fins a set n’hi havia ahir a Anoeta-, Míchel Sánchez va viatjar cap al País Basc creuant els dits per no perdre cap jugador més. Sobtetot, tenint en compte que Ibrahima Kébé i Juanpe Ramírez estaven advertits amb quatre targetes grogues. Li va sortir cara la victòria (1-2) al tècnic en aquest sentit. I és que el central canari va veure la cinquena en el minut 82 per protestar a l’àrbitre Hernández Maeso el polèmic penal xiulat a favor de la Reial Societat B després de rebre l’avís del VAR per rectificar la seva decisió inicial.

«La baixa de Juanpe és important. Ens trastoca moltíssim perquè l’Eibar és un equip amb molt bon joc aeri i és el que més centra de la Lliga. Haurem de plantejar un partit diferent. Però també hem vingut amb set baixes aquí (Reale Arena) i hem guanyat. Crec que l’equip donarà la cara segur», comentava Míchel després del partit.

Juanpe es perdrà el duel de dilluns vinent a Ipurua (21 h) arran de la sanció per acumulació de targetes. Com deia el tècnic, haurà d’introduir sí o sí canvis a l’onze. Si Míchel decideix mantenir la defensa de tres centrals, l’única opció que tindrà serà posar Arnau de central amb Bernardo i Santi Bueno. En aquest cas, Calavera reapareixerà al carril dret tot depenent de com es trobi Valery dels seus problemes físics. Si no, l’altra via seria el canvi de sistema. Haurà d’ajustar bé amb una plantilla curta d’efectius.