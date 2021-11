Tant l’any passat amb Francisco, com aquesta temporada amb Míchel, els seguidors del Girona FC han vist arribar al primer equip una quantitat de nois joves provinent dels equips inferiors, com mai s’havia vist abans. Les estrenes a Segona Divisió són constants, però no cal enganyar-se. Han estat debuts massius produïts per les necessitats i les circumstàncies que alhora, això sí, també han reflectit que a «sota» hi ha jugadors amb potencial...

En aquestes dues temporades han passat pel primer equip fins a una quinzena de joves futbolistes, que es podrien resumir en tres grups diferents.

Hi ha els que només arribar directament al filial ja han tingut opció de jugar a Montilivi. Són els casos de Terrats (fitxat el 2020), Kebé (2019), Arnau Ortiz (2020), Alex Sala (2020) i Gonpi (2020). Després hi ha els que es varen incorporar al club per jugar amb el juvenil i que, cadascú en el seu moment, han anat progressant: Pau Víctor, Eric Monjonell, Álex Pachón, Adrián Turmo i Sulei.

I finalment trobaríem aquells que s’assemblen més al que un dia varen ser els Eloi, Pons, Granell, Vivi o Gumbau. Aquests serien Artero i Dawda, que varen arribar en edat aleví; Jandro, que va fer-ho en categoria infantil; o Ureña, Gabri i Arnau Martínez, que eren cadets quan es varen incorporar al Girona FC.

Podrien ser tres esglaons de la base, que alhora permetria entendre la feina que es fa en els equips inferiors, captació des de ben jovenets, però també d’edats més avançades, per reforçar els diferents equips, tenint en compte les notables categories on es mouen els conjunts de formació del Girona FC.

D’aquesta llista, n’hi haurà que passaran i hauran estat una anècdota, però també d’altres que semblen cridats a marcar una època amb molts anys a l’equip. I després hi ha els que marxaran fitxats per conjunts de més renom per evolucionar en l’àmbit personal i que a l’hora es convertiran en la millor via de subsistència econòmica del mateix club.