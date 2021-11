El partit entre l'Eibar i el Girona de dilluns a Ipurua serà dirigit pel valencià Caparrós Hernández. El valencià, de 31 anys, debuta aquesta temporada a la Lliga Smartbank i fins ara no havia xiulat cap partit al Girona. En els 8 matxs que ha arbitrat a la categoria, el balanç ha estat de 5 victòries locals, dos empats i un triomf visitant. L'últim partit que va arbitrar va ser el Burgos-Ponferradina on va expulsar un jugador visitant de la banqueta per protestar