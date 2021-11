La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona i el club de Montilivi han fet un pas més en la relació que mantenen des de fa anys i d’aquesta manera el Girona passa a convertir-se en una de les seves empreses associades amb l’objectiu d’aportar «la visió empresarial de l’esport, cada cop més important al nostre país», com explica un comunicat. Per a Ernest Plana, cap visible de la FOEG, aquesta entesa servirà per «buscar sinèrgies» tot promocionant les «activitats» d’una i altra entitat. «És important estar dins del teixit empresarial de Girona i poder participar activament amb l’objectiu de potenciar el nostre territori», valora Delfí Geli, president blanc-i-vermell. La FOEG compta més de setanta associats que representen 15.000 empreses