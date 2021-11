D’aquí a sis dies, el Girona començarà a cobrar la segona quota de l’abonament d’aquesta temporada 2021-22 i el carnet de soci. El club preveu acabar el curs amb la normalitat que s’ha tornat a establir a Montilivi, sense restriccions, i així també ho ha entès bona part de l’afició. Resistint als efectes de la pandèmia, l’entitat blanc-i-vermella ha pogut mantenir el gruix de seguidors amb 9.100 abonats i 9.800 socis aquesta temporada.

De moment, el màxim d’assistència que el Girona ha aconseguit reunir enguany a Montilivi és de 6.101 espectadors en el partit contra l’Osca (1-3), que, tot i la derrota, va suposar un punt d’inflexió per als de Míchel amb el canvi de sistema. L’altra segona millor entrada va ser en l’últim duel a casa amb el Cartagena (2-0). Aquell dia hi havia 6.055 espectadors. Encara que la quantitat de públic els dies de partits no arriba, ni de bon tros, als més de 9.000 abonats que té Girona, gran part de la culpa la tenen els horaris estranys amb què es troben els gironins aquesta temporada.

A Montilivi, els de Míchel hi han jugat vuit partits i només un dels quals s’ha jugat en dissabte. Va ser, precisament, el partit contra l’Osca en què es va aconseguir la millor entrada. La resta de duels han sigut en dilluns (2), dijous (1), divendres (1) i diumenge (3). S’espera, doncs, tenir més sort de cara als pròxims partits -el següent a Montilivi serà dilluns 6 de desembre contra el Leganés (21 h)- per tal d’enganxar a més gent amb carnet.

El rècord d’abonats va assolir-se la temporada 2019-20, malgrat el descens a Segona, amb la històrica xifra de 9.501 adhesions. L’últim curs a Primera va tancar-se amb 9.500 abonats. Així doncs, tot i que un 93% dels abonats no van haver de pagar la primera quota de l’abonament perquè se’ls descomptava del curs passat, la fidelitat s’ha mantingut.