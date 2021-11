El Girona ha convocat una reunió informativa de la Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà el proper dijous 16 de desembre a Montilivi. Està previst que comenci a 1/4 de vuit del vespre i hi podran accedir aquells accionistes que no arribin al número mínim d'accions per accedir a la Junta. Per assistir-hi, caldrà inscriure's a través del web oficial del club: https://online.gironafc.cat/index.php/ca-es/inici-accionistes.

La junta d'accionistes haurà d'aprovar el pressupost d'aquesta temporada 2021-22.