David Juncà tornarà a trepitjar la gespa d’Ipurua dilluns vinent (21 h). El de Riumors guarda “bon record” de la seva etapa a l’Eibar, club que va donar-li l’oportunitat de debutar a Primera la temporada 2015-16 després d’arribar a un acord amb el Girona pel seu fitxatge. El defensa hi arribarà en un bon moment de forma un cop superades les lesions que li havien fet la guitza al principi de temporada i espera tenir continuïtat a la titularitat que Míchel Sánchez va donar-li davant la Reial Societat B (1-2). “Necessito treure el meu físic i el meu joc”, ha dit aquest Migdia en roda de premsa.

L'ADAPTACIÓ

"No vaig fer molta pretemporada. Malauradament em vaig trencar contra l’Sporting i vaig passar dos mesos fumuts. Porto un mes entrenant, entrant de mica en mica als partits i l’altre dia com a titular em vaig senit bé. Al final vaig tenir una mica de rampes, però no em vaig lesionar ni res".

L'EIBAR

"És un equip molt intens amb un camp molt petit i que fan bones transicions. Molt intens en la pressió i amb pilota. Haurem d’estar molt fins per jugar allà".

LA POSICIÓ

"Em sento còmode tant de lateral com de carriler. El carril exigeix una mica més però em trobo bé. Els dies lesionat vaig millorar molt el físic. Crec que necessito uns quants partits per explotar. Necessito tenir continuïtat per treure el meu físic i el meu joc".

L'EQUIP

"Vam començar guanyant, perdent, empatant… Era normal amb molta gent nova. Ara es veu la millora en la intensitat i el joc i. Aquests sistema a Girona ens surt bé".

EL SISTEMA

"Ho decidirà el míster. Avui hem entrenat amb 3 i 4. Em sento còmode tant de lateral com de carriler. Si vol posar-me amb els tres centrals intentaré fer-ho bé. M’és igual on jugar, la qüestió és jugar".

EL PARTIT A ANOETA

"Va ser un partit amb molta possessió de la Real, no vaig dosificar-me. Semblava que estàvem molt enrere però era pel seu joc. No tenia la possibilitat de saltar".

A TRES PUNTS DEL PLAY-OFF

"No miro la classificació. Al final és entrenar bé. La idea del míster és una mica diferent per mi amb sortida de pilota i vigilàncies".

CANVIAR LA DINÀMICA

"Ens vam veure en una situació dura. Ha sigut qüestió d’entrenar i adaptar-nos bé. Estem en una bona posició i no podem relaxar-nos. El nostre objectiu és tirar el més amunt possible".

SER IMPORTANT PER A MÍCHEL

"És normal. Cadascú és important i sé d’on vinc. He vingut a ajudar a aconseguir el propòsit d’un equip que les últimes temporades no se n'ha sortit. He patit per les lesions, però vull posar-me bé i jugar el màxim de partits per tirar cap amunt".

DEL DEBUT A PRIMERA AMB L'EIBAR

"Sortir d’aquí jove va ser una mica complicat. Anava amb molta il·lusió. És un club molt familiar i et cuiden molt. Van ser tres anys amb molt bones temporades. Me’n vaig emportar molt bon record".