La sanció de Juanpe, la recaiguda d’Ureña, els problemes de Valery o les absències de Terrats, Borja García i Sarmiento són alguns dels mil-i-un contratemps que assetgen el Girona les darreres setmanes. Tot i l’allau de baixes que han acompanyat l’equip en els últims partits, no tot són males notícies per a Míchel Sánchez. El tècnic madrileny toca ferro i confia poder recuperar, com a mínim, un efectiu per al partit de dilluns al camp de l’Eibar. Pol Lozano ha començat a treballar amb la resta del grup i continua escurçant els terminis de la seva recuperació. El barceloní va patir un esquinç de grau tres al turmell a mitjans d’octubre durant un entrenament i, sis setmanes després, ja fa alguns exercicis amb el grup. La setmana passada va començar a treballar en solitari sobre la gespa de La Vinya i, si la progressió és bona aquests dies vinents, fins i tot podria entrar a la convocatòria pel partit de dilluns a Eibar. Si finalment, Míchel decideix esperar, Lozano podria reaparèixer a la Copa a Puertollano o bé el dilluns següent contra el Leganés a Montilivi.

Sigui dilluns a Eibar, a la Copa o bé l’altra setmana, la recuperació de Pol Lozano és una gran notícia per a Míchel. El madrileny s’havia quedat sense Lozano primer, i Terrats després, en pocs dies. Dues baixes sensibles al mig del camp que han estat molt ben cobertes per Ibrahima Kebé. El malià ha respost de meravella al repte d’acompanyar un intocable Aleix Garcia i ha convençut per la seva feina tant en atac, amb gols importants com a Fuenlabrada, com en defensa, amb un gran desplegament físic. Tot i això, Kebé és a només una targeta groga de la suspensió i la recuperació de Lozano suposa una mica de tranquil·litat per a Míchel per si arriba la sanció del malià. A més a més cal tenir en compte que Borja García, que algun cop ha actuat d’interior, també està fora de combat fins passat Nadal.

Pol Lozano va arribar gairebé a darrera hora a Montilivi en qualitat de cedit per l’Espanyol fins a final de temporada. El migcampista de Sant Quirze del Vallès venia a reforçar una parcel·la que havia perdut Cristóforo, Monchu i Gumbau i només havia reincorporat Aleix Garcia. L’estrena va ser molt prometedora amb un gol de bandera contra l’Sporting, tot i la derrota (1-2). La jornada següent Míchel li va donar la batuta a Màlaga però la cosa no va sortir gens bé (2-0). Lozano tornaria a tenir minuts en el triomf contra el Valladolid (1-0) però no tornaria a ser titular fins al cap de tres partits a Lugo, on va ser substituït al minut 51. Aquella mateixa segona setmana d’octubre, durant en un entrenament, va fer-se un fort esquinç als lligaments del turmell que l’ha deixat fora de combat fins ara. En total, el jugador cedit per l’Espanyol acumula 164 minuts en quatre partits. Els problemes d’efectius podrien obrir les portes de la convocatòria per viatjar a Eibar. Per reaparèixer, tanmateix, caldrà tenir en comptes les sensacions del futbolista vallesà per tornar a competir al cent per cent.

Mentrestant, l’equip va tornar ahir a la feina després d’una jornada de descans. Míchel prepara el partit amb la baixa important en defensa de Juanpe, que s’afegeix a les ja conegudes de Borja García, Darío Sarmiento, Óscar Ureña i Ramon Terrats. Caldrà veure com evoluciona Valery Fernández dels seus problemes. Per la seva banda, Juncà està a disposició de l’entrenador per repetir titularitat després la seva bona actuació dilluns a Anoeta contra la Reial Societat B. A més a més, ho faria amb la motivació extra que suposa enfrontar-se a un dels seus exequip, l’Eibar, on va jugar tres temporades, del 2015 fins al 2018.